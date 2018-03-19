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    Uluslararası Kızlhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer

    Uluslararası Kızılhaç Başkanı: Türk Kızılayı'nın Afrin'deki Kürtler nezdindeki güvenilirliği sıfıra yakın

    © REUTERS/ Denis Balibouse
    Ortadoğu
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    Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Başkanı Peter Maurer, Türk Kızılayı'nın Suriye'nin Afrin ilçesindeki Kürtler nezdinde Türk Kızılayı'nın güvenilirliği kalmadığını söyleyerek Kızılhaç çalışanlarının bölgeye erişiminin artırılmasını istedi.

    Bekir Bozdağ
    © AA/
    Bozdağ: Afrin'de kalıcı değiliz
    Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nın Türk Kızılayı'nın Afrin'deki sivil Kürtler nezdindeki güvenilirliğini çok azalttığını söyleyen ICRC Başkanı Maurer, Kızılhaç personelinin bölgeye erişiminin artırılmasını istedi.

    Suriye'nin dahil olduğu 2 hafta süren Ortadoğu temaslarının ardından döndüğü İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Maurer, "Afrin'de görev yapan Türk Kızlayı'nın Kürt nüfustaki güvenilirliği sıfıra yakın" dedi.

    Maurer, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Afrin'den Halep çevresindeki köylere kaçan binlerce sivilin bir kısmına yardım ettiğini ancak personelinin Afrin'e düzenli erişimi olması gerektiğini belirtti.

    Maurer, Afrin'deki sivillerin tarasız kalma, ilçede kalma ya da ilçeden ayrılma ve tarafsız yardımları kabul etme hakları bulunduğunu vurguladı.

    'AFRİN'DE KİMLER KALDI BİLMİYORUZ'

    "İlerleyen günler ve haftalarda buradaki nüfusa erişmenin en iyi yolunu bulmalıyız" diyen Maurer "Umarım bu mümkündür" ifadelerini kullandı.

    Olası bir insani yardım operasyonun zorlu olacağını belirten ICRC Başkanı "Çok akışkan bir durum. Afrin'de kimler kaldı bilmiyoruz.  Afrin'de kalanlar için bu çok karmaşık bir durum olacak. Aynı zamanda insani yardım ulaştırabileceğimiz istikrarlı bölgelerde olmayanlar ve yerinden edilenler açısından da bu zor olacak" dedi.

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Doğu Guta'da Suriyeli askerlerle buluştu
    © Fotoğraf: SANA
    Esad, Doğu Guta’daki cephe hattını ziyaret etti
    Uluslararası Kızılhaç Komitesi Suriye Kızılayı'nın da yardımıyla Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından bölgeye ilk insani yardımı 1 Mart'ta göndermişti.

    ​TSK ve ÖSO dün Afrin merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

    'RUSYA'NIN ROLÜ TAKDİR EDİLİYOR'

    Doğu Guta'dak idurumla ilgili de konuşan Maurer Şam'ın müttefiki Rusya'nın kuşatma altındaki bölgelerden yapılan tahliyeleri sağlam rolünü övdü. 

    ICRC Başkanı "Rusların cephenin karşı tarafındakileri biraraya getirip,güvenli tahliyelerin yapılabileceği bir alanı ve atmosferi yaratmakta çok önemli bir rol oynadığı konusundaşüphe yok. Bu takdir ediliyor" dedi.

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    Etiketler:
    Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Türk Kızılayı, Peter Maurer, Rusya, Doğu Guta, Afrin, Cenevre, Suriye
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