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    8 Mart 2018 Suudi Arabistan Cidde kadınlar maraton

    Suudi Veliaht Prensi: Kadın çarşaf giymek zorunda değil, ne giyeceğine kendi karar vermeli

    © REUTERS/ Faisal Al Nasser
    Ortadoğu
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    Muhammed bin Selman CBS'e konuştu: ''Şeriata dayanan yasalar çok net: Kadınlar da tıpkı erkekler gibi edepli ve saygın giyinecek. Bu, illa peçe-çarşaf anlamına gelmiyor. Hangi tipte edepli ve saygın kıyafet giymeyi seçeceği kararı tümüyle kadına ait.''

    Ortadoğu'da tartışmalı politikalar güden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, diğer yandan ülkesindeki kadınları dünyanın başka hiçbir yerinde uygulanmayan yasak kıskacından çıkarmak için adımlar atıyor.

    Muhammed bin Selman (MbS), ABD ziyareti öncesi CBS'e verdiği röportajda, Suudi kadınların, edepli ve saygın şekilde giyindikleri müddetçe kara çarşaf ve peçeye bürünmek zorunda olmadıklarını dile getirdi.

    32 yaşındaki Suudi Veliaht Prensi şöyle konuştu:

    ''Şeriat tarafından koşulan şartlara dayanan yasalar çok net: Kadınlar da tıpkı erkekler gibi edepli ve saygın şekilde giyinecek. Bu özel olarak siyah çarşaf-siyah peçe giyecekleri anlamına gelmiyor. Hangi tipte edepli ve saygın kıyafet giymeyi seçeceği kararı tümüyle kadına ait.''

    'KADINLA ERKEK KESİNLİKLE EŞİTTİR'

    Suudi Arabistan'ın 1979 öncesinde kadınların haklarının tanındığı ılımlı bir ülke olduğunu ve o duruma geri dönülmesini istediğini söyleyen MbS ''Kadınla erkek kesinlikle eşittir. Hepimiz insanız. Aramızda hiçbir fark yok'' vurgusu da yaptı.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
    © REUTERS/ Simon Dawson
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    Geçen ay da önde gelen bir din adamı, kadınların mütevazi giyinmesi gerektiğini, ama bunun illa çarşaf giymesi gerektiği anlamına gelmediğini söylemişti.

    Bu açıklamaların Vahhabizmle yönetilen Suudi krallığında kadınların baştan aşağı örtünmeye zorlanması uygulamasının kalkacağına dair bir işaret olup olmadığı tartışılıyor. Bununla ilgili doğrudan yasa olmasa da bugüne dek tamamen örtünmeyen kadınlar polis tarafından yakalandı ve yargı tarafından cezalandırıldı.

    PEMBE ÇARŞAF

    Ama son yıllarda Suudi kadınların siyah yerine pembe-mavi gibi renklerde çarşaf giymeyi, uzun etek ya da kot pantolonun üzerine açık çarşaf geçirmeyi tercih etmesi dikkat çekiyor.

    Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) kahve içiyor Riyad askeri akademi mezuniyet töreni
    © REUTERS/ Bandar Algaloud
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    KADINLAR İÇİN İLKLER

    MbS, kadınların otomobil kullanması, stadyumlara girmesi, konserlere katılması haklarını tanıdı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Cidde kentinde kadınlar yeni tanınan koşma haklarını kullanıp maraton düzenledi.

    Ancak diğer pek çok yasak hala yürürlükte.

    Bununla birlikte sunucu Norah O'Donnell'ın ''Sizi durdurabilecek bir şey var mı'' sorusunu MbS ''Sadece ölüm'' diye yanıtladı.

    Etiketler:
    CBS, Norah O'Donnell, Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan
    Topluluk kurallarıTartışma
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