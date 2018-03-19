Suudi Veliaht Prensi: Kadın çarşaf giymek zorunda değil, ne giyeceğine kendi karar vermeli

Muhammed bin Selman CBS'e konuştu: ''Şeriata dayanan yasalar çok net: Kadınlar da tıpkı erkekler gibi edepli ve saygın giyinecek. Bu, illa peçe-çarşaf anlamına gelmiyor. Hangi tipte edepli ve saygın kıyafet giymeyi seçeceği kararı tümüyle kadına ait.''

Ortadoğu'da tartışmalı politikalar güden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, diğer yandan ülkesindeki kadınları dünyanın başka hiçbir yerinde uygulanmayan yasak kıskacından çıkarmak için adımlar atıyor.

Crown Prince Mohammed bin Salman talks about the the social reforms in Saudi Arabia, foreign policy and the recent fight against corruption, in an interview with @CBS @60Minuteshttps://t.co/gpzCCf6gZ0 — CIC Saudi Arabia (@CICSaudi) 19 Mart 2018

Muhammed bin Selman (MbS), ABD ziyareti öncesi CBS'e verdiği röportajda, Suudi kadınların, edepli ve saygın şekilde giyindikleri müddetçe kara çarşaf ve peçeye bürünmek zorunda olmadıklarını dile getirdi.

“Today, Saudi women still have not received their full rights. There are rights stipulated in Islam that they still don’t have. We have come a very long way and have a short way to go.” —Crown Prince Mohammed on improving conditions for women. pic.twitter.com/ke8fGvJsCA — 60 Minutes (@60Minutes) 19 Mart 2018

32 yaşındaki Suudi Veliaht Prensi şöyle konuştu:

''Şeriat tarafından koşulan şartlara dayanan yasalar çok net: Kadınlar da tıpkı erkekler gibi edepli ve saygın şekilde giyinecek. Bu özel olarak siyah çarşaf-siyah peçe giyecekleri anlamına gelmiyor. Hangi tipte edepli ve saygın kıyafet giymeyi seçeceği kararı tümüyle kadına ait.''

#ولي_العهد_علي_قناه_CBS



Crown Prince Mohammed bin Salman, gives his first American television interview on #60Minutes on CBS, it was a thorough and comprehensive covered mostly all issues pertaining Saudi Arabian life nowadays. #MBS#السعودية#محمد_بن_سلمان_يصنع_التاريخ pic.twitter.com/rByMHDeLBg — Abdullah Alsadoun (@uclausc) 19 Mart 2018

'KADINLA ERKEK KESİNLİKLE EŞİTTİR'

Suudi Arabistan'ın 1979 öncesinde kadınların haklarının tanındığı ılımlı bir ülke olduğunu ve o duruma geri dönülmesini istediğini söyleyen MbS ''Kadınla erkek kesinlikle eşittir. Hepimiz insanız. Aramızda hiçbir fark yok'' vurgusu da yaptı.

Geçen ay da önde gelen bir din adamı, kadınların mütevazi giyinmesi gerektiğini, ama bunun illa çarşaf giymesi gerektiği anlamına gelmediğini söylemişti.

Bu açıklamaların Vahhabizmle yönetilen Suudi krallığında kadınların baştan aşağı örtünmeye zorlanması uygulamasının kalkacağına dair bir işaret olup olmadığı tartışılıyor. Bununla ilgili doğrudan yasa olmasa da bugüne dek tamamen örtünmeyen kadınlar polis tarafından yakalandı ve yargı tarafından cezalandırıldı.

PEMBE ÇARŞAF

Ama son yıllarda Suudi kadınların siyah yerine pembe-mavi gibi renklerde çarşaf giymeyi, uzun etek ya da kot pantolonun üzerine açık çarşaf geçirmeyi tercih etmesi dikkat çekiyor.

KADINLAR İÇİN İLKLER

MbS, kadınların otomobil kullanması, stadyumlara girmesi, konserlere katılması haklarını tanıdı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Cidde kentinde kadınlar yeni tanınan koşma haklarını kullanıp maraton düzenledi.

Ancak diğer pek çok yasak hala yürürlükte.

Bununla birlikte sunucu Norah O'Donnell'ın ''Sizi durdurabilecek bir şey var mı'' sorusunu MbS ''Sadece ölüm'' diye yanıtladı.