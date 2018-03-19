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    Yaralı Filistinli'yi başından vurarak öldüren İsrail askeri Elor Azaria

    Yaralı Filistinli'yi başından vuran İsrail askerinin hapis cezası indirildi

    © AFP 2018/ JACK GUEZ
    Ortadoğu
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    Yaralı bir Filistinliyi başına nişan alarak öldüren İsrail askeri Elor Azaria'nın hapis cezasının indirildiği belirtildi.

    El Halil'de yaralı haldeki Filistinliyi vurarak öldüren Elor Azaria isimli İsrail askeri
    © REUTERS/ Heidi Levine/Pool
    Yaralı haldeki Filistinli’yi öldüren İsrail askeri geçici olarak serbest
    İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Askeri Mahkeme Azaria'nın serbest bırakılmasına ilişkin talebini kabul ederek, 14 aylık cezasının üçte birini hapishanede geçirmesine karar verdi.

    Azaria'nın, 10 Mayıs'ta serbest bırakılacağı kaydedildi.

    CUMHURBAŞKANI AF TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

    İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, Eylül 2017'de Askeri Mahkeme tarafından 18 ay hapse mahkum edilen, İsrailli asker Azaria'nın cezasının 14 aya indirilmesine karar vermişti. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ise askerin af talebini reddetmişti.

    Başbakan Benyamin Netanyahu da daha önce yaptığı açıklamada, yaralı Filistinliyi başından vurarak öldürdüğü için suçlu bulunan İsrail askeri Azaria hakkında af kararı verilmesini desteklediğini belirtmişti.

    BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

    Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi İsrail askeri mahkemesine çıkarıldı
    © AFP 2018/ Ahmad GHARABLI
    İsrail askeri tokatlama videosundaki üç kadın da gözaltında
    İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da geçen yıl mart ayında "bir askeri bıçakladıkları" iddiasıyla 21 yaşındaki Filistinli Abdulfettah eş-Şerif ve yine 21 yaşındaki Remzi el-Kasravi'yi öldürdüğü bildirilmişti.

    Olaydan saatler sonra bir İsrail askerinin, yerde yaralı halde yatan Şerif'i başından vurarak

    öldürdüğü anın görüntüleri ortaya çıkmıştı. İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in, Youtube üzerinden yayınladığı görüntülere göre, söz konusu asker yerdeki yaralı Filistinlinin yakınına gelerek başına nişan alıyor ve ateş ediyor. Filistin kamuoyunda infiale yol açan görüntüler, uluslararası toplumun da tepkisini çekmişti. Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, yaralı Filistinlinin vurularak öldürülmesi "korkunç, ahlaksız ve gayriadil" bir fiil şeklinde tanımlanarak, kınanmıştı.

    İsrail askeri
    © AFP 2018/ AHMAD GHARABLI
    İsrail askeri 15 yaşındaki Filistinli'yi 'yanlışlıkla' öldürmüş
    'ÜZERİNDE BOMBA VAR SANDIM'

    İsrail ordusu ise görüntünün yayınlanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, soruşturma bitinceye kadar da Azaria isimli askerin görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

    Azaria ise daha sonra yaptığı savunmada, yerde yaralı halde yatan Filistinlinin "üzerinde bomba olduğu tehlikesiyle ateş ettiğini ve Abdulfettah eş-Şerif'in kendisinin sıktığı kurşun nedeniyle değil daha önce aldığı yara nedeniyle öldüğünü" öne sürmüştü.

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    İsrail askeri 15 yaşındaki Filistinli'yi 'yanlışlıkla' öldürmüş
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    Etiketler:
    Yedioth Ahronoth, Elor Azaria, İsrail
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