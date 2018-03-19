‘Koalisyona ait helikopterler Suriye’den IŞİD komutanlarını tahliye etti’

ABD’nin öncülüğündeki uluslararası koalisyon gücüne ait helikopterlerin Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kentinin yakınlarında bulunan IŞİD liderlerini tahliye ettiği belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde, 3 helikopterin Türkiye sınırının yakınındaki bölgeye iniş yaparak, Irak asıllı 4 militanı alıp bilinmeyen bir yöne doğru uzaklaştığı kaydedildi.

BU İLK OLAY DEĞİL

© Sputnik/ Sarah Nureddin ABD helikopterleri Haseke’den IŞİD militanlarını kaçırıyor

Geçtiğimiz aralıkta da Suriye medyası, koalisyonun Suriye hükümet güçlerinin ilerlediği bölgelerden militanların çıkmasına yardım ettiğini, özellikle Deyr ez Zor'un kuzey bölgelerindeki terör yanlılarının tahliye edildiğini yazmıştı.

SANA ajansının haberinde göre kentten kaçan militanlar, Washington'un desteklediği Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) birliklerine katılmıştı.

Geçtiğimiz kasım ayındaysa Sputnik'e konuşan Mayadin kentinin sakinleri, kenti kurtarma operasyonu başlamadan önce Amerikan helikopterlerinin IŞİD'in yabancı uyruklu komutanlarını tahliye ettiğini aktarmıştı.

‘SIKI İŞBİRLİĞİ'

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nden daha önce bu tür operasyonların Washington'un Suriye'deki silahlı gruplarla ‘sıkı işbirliği' yaptığını gösterdiği açıklanmıştı.

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Suriye ordusuna karşı savaşmaya devam etmeleri amacıyla militanları ‘tamamen yok olmaktan' kurtarmaya çalıştığını söylemişti.