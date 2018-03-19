ABD Dışişleri: Suriye, Rusya ve Türkiye insani yardım kuruluşlarının Afrin’e girmelerine olanak sağlamalı

© AP Photo/ Karim Kadim ABD’li koalisyon sözcüsünden Türkiye’ye Afrin eleştirisi

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı açıklamada, Washington'un Suriye'nin Afrin kentinde son 2 günde durumun giderek kötüleştiği yönündeki haberlerden duyduğu endişe dile getirildi.

Açıklamada, "ABD son 48 saat içinde Afrin'den gelen haberlerd nedeniyle derin endişe duyuyor. Haberlerin çoğu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve Türkiye'nin desteklediği muhalif güçlerin saldırısının tehdidi altında tahliye edilen, çoğunlukla Kürtlerden oluşan kent sakinleriyle ilgili" ifadelerine yer verildi.

Açıklama metninde, "ABD, Türkiye, Rusya ve Suriye yönetimi dâhil olmak üzere, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan tüm etkin güçleri, savaş faaliyetleri nedeniyle tahliye edilen kişilere acil insani yardım sağlayan uluslararası insani yardım kuruluşlarının kente girmelerine olanak sağlamaya ve insanların mümkün olan en kısa zamanda Afrin'deki evlerine dönüş programının uygulanması için yardım etmeye çağırıyor" dendi.