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    Doğu Guta-Tahliye

    Rusya: Doğu Guta'nın yüzde 65'inden fazlası militanlardan temizlendi

    © AP Photo/ SANA
    Ortadoğu
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    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Doğu Guta'nın yüzde 65'inden fazlasının militanlardan temizlendiğini söyledi. Şoygu, militanların kimyasal silah kullanma yönündeki 3 girişiminin de engellendiğini açıkladı.

    Doğu Guta
    © AFP 2018/ Ammar SULEIMAN
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    Savunma ile ilgili bir toplantıda konuşan Şoygu "Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi Doğu Guta'da eşsiz, geniş çapta bir insani operasyon gerçekleştiriyor. Son 5 günde Doğu Guta'da kurulan insani koridor üzerinden 79.655 kişi tahliye edildi. Bölgenin yüzde 65'inden fazlası militanlardan kurtarıldı" dedi.

    Rus yetkililerin önceliklerinin 'teröristler tarafından kapatılan bölgelerdeki sivillerin tahliyesi' ve 'tahliye edilenlere Rusya'dan insani yardım ulaştırılması' olduğunu belirten Şoygu "Olabildiğince kısa bir sürede 427 ton gıda, içme suyu ve saha mutfağı yardımı yapıldı. 7100 battaniye ve çarşaf, 91810 gıda paketi verildi. 21840 kişiye de sıcak yemek sağlandı" ifadelerini kullandı.

    Şoygu, mart ayındaki insani operasyonlarla birlikte, Şam'ın kırsal bölgelerine de Birleşmiş Milletler'in (BM) insani yardım konvoylarının gönderildiğini ve 445 tondan fazla yardım götürdüğünü aktardı.

    Şoygu "Tüm bu çalışmalar, BM, Uluslarası Kızıl Haç ve Suriye Kızıl Haçı ile işbirliği ile yapıldı" dedi.

    Rusya Savunma Bakanlığı dünkü açıklamasında  Doğu Guta'dan 79.702 kişinin tahliye edildiğini duyurmuştu.

    'İDLİB'DEN HALEP'E 3870 KİŞİ DÖNDÜ'

    Doğu Guta'daki durum
    © Sputnik/ Mikhail Alaeddin
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    Merkez'in Suriye'nin başka bölgelerinde de insani operasyonlarına devam ettiğini belirten Şoygu, Rusya, Türkiye ve İran'ın koordinasyon merkezi tarafından oluşturulan insani koridor üzerinden İdlib'in batısından Halep'e 3870 kişinin çıkışının sağlandığını ifade etti.

    Şoygu, 25684 kişinin de Deyr ez Zor'a döndüğünü söyledi.

    Şoygu "Rusya'nın Suriye'deki insani operasyonunun başlamasından beri 300.000'den fazla göçmen teröristlerden kurtarılan bölgelere döndü" dedi.

    '3 KİMYASAL SİLAH KULLANMA GİRİŞİMİ ENGELLENDİ'

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Doğu Guta'da Suriyeli askerlerle buluştu
    © Fotoğraf: SANA
    Esad, Doğu Guta’daki cephe hattını ziyaret etti
    Şoygu, ABD öncülüğündeki koalisyonun eylemlerini de takip etmeye devam ettiklerini vurguladı.

    Koalisyon güçlerinin Suriye'deki eylemlerinin devam ettiğini belirten Şoygu "Suriye ordusunun daha sonra kimyasal silah kullanmakla suçlanması için, militanların zehirli maddeler kullanma ihtimali devam ediyor. Geçen hafta bu yönde 3 girişim engellendi" dedi.

    'BATI, TERÖRİSTLERLE FLÖRT ETMEYİ BIRAKMALI'

    Şoygu "Batılı partnerlerimiz karar alırken aklıselimin üstün gelmesini, teröristlerle flört etmeyi bırakmalarını ve Rusya'nın Suriye'deki barışçı eylemlerine katılmalarını umuyoruz. Biz bölgedeki durumun normalleşmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İlgili tüm tarafları şiddetin sona erdirilmesi için yapıcı diyaloğa ve işbirliğine çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Kimyasal silah, BM, Sergey Şoygu, Deyr ez Zor, Suriye, Doğu Guta
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