Rusya, BMGK’nın Suriye konulu 'siyasallaştırılmış' toplantısını bloke etti

Rusya, dün BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) gerçekleştirilmek istenen Suriye’de insan hakları konulu toplantıyı bloke etti. Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gennadiy Kuzmin, toplantıyı 'siyasallaştırılmış' olarak niteledi ve insan haklarının BMGK’nın gündeminde olmadığını söyledi.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Gennadiy Kuzmin, BMGK’da gerçekleştirilmek istenen insan hakları konulu bir toplantıya karşı çıktı. Kuzmin, BMGK’nın gündeminde bu konunun olmadığını ve Cenevre’deki BM İnsan Hakları Konseyi’nin bu tip konularla ilgilendiğini vurguladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kuzmin “Bu adım, toplantının siyasallaştırılmış olduğunu ve Suriyelilere yönelik endişelerle bir ilgisi olmadığını doğruluyor. Toplantının iptal edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sayın BMGK başkanından konuyu usuli oylamaya açmasını isteyeceğiz” dedi.

Kuzmin’in toplantının gündemine yönelik usuli oylama yapılması çağrısının ardından, BMGK toplantıyı iptal etti.

Toplantının gerçekleştirilmesini Fransa, ABD, İsviçre, Polonya, İngiltere, Hollanda, Peru ve Kuveyt destekledi, ancak Rusya ve Çin’in aralarında bulunduğu 4 ülke karşı çıktı. 3 üye de oy kullanmadı. BMGK kuralları doğrultusunda gündemin kabul edilmesi için 9 olumlu oy gerekiyor.