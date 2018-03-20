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    Al-Walid bin Talal

    En zengin Suudi prens, Veliaht'ın yoluna baş koydu

    © REUTERS/ Fayez Nureldine
    Ortadoğu
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    Bloomberg TV'ye konuşan Prens el Velid bin Talal, kendisini gözaltına aldıran Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la serbest kalması karşılığı yaptığı anlaşmanın ayrıntılarını açıklamadı. Ancak holdingini parçalayarak yeniden yapılandıracak olan Talal, Veliaht Prens'in tüm çılgın yatırım projelerine destek verecek.

    Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MbS) kasım ayında başlattığı yolsuzlukla mücadele operasyonlarında gözaltına alınanlardan biri olan Prens el Velid bin Talal, yaklaşık üç ay gözaltında tutulup 27 Ocak'ta bırakılması sonrası ilk mülakatını verdi. 

    Bloomberg TV'ye konuşan en zengin Suudi prens, serbest kalması karşılığı hükümetle anlaşma yaptığını belirtti.

    Suudi Prens Velid bin Talal bırakılmadan önce tutulduğu otel odasında Reuters'e demeç verdi
    © REUTERS/ Katie Paul
    En zengin Suudi prens serbest

    'TEYİT EDİLMİŞ ANLAŞIYA DAYALI'

    'Teyit edilmiş anlaşıya dayalı gizli anlaşma' nitelemesinde bulunan 63 yaşındaki Talal, ''Buna saygı göstermeliyim'' diyerek Bloomberg'in tüm ısrarlı sorularına rağmen anlaşmanın ayrıntılarına girmedi. Ancak kendisini serbest bırakan belgeyi 'sıfır suçlama' ve 'sıfır suçluluk' altında imzaladığını vurguladı. 

    Eski Suudi Arabistan Finans Bakanı İbrahim el Assaf
    © AFP 2018/ Christof STACHE
    Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Suudi bakan kabine toplantısında görüntülendi

    HOLDİNGİN 13 MİLYAR DOLARLIK MAL VARLIĞINI BÖLECEK

    Kingdom Holding isimli küresel yatırım firmasının yüzde 95 hissesinin hala kendisine ait olduğunun kolayca doğrulanabileceğini söyleyen Talal, Kingdom Holding'i 13 milyar dolarlık mal varlığını parçalayıp başka şirketlerle birleştireceğini ve yeniden yapılandıracağını belirtti.

    Suudi prens, Goldman Sachs'ın danışmanlığında 1-2-3 milyar dolarlık yatırım projeleri araştırdıklarını aktardı. Talal, gözaltına alınmadan önce yaklaşık 20 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 45. kişisiydi. Gözaltına alındığında şirketinin hisseleri 3 günde yüzde 21 değer kaybetti.

    Veliaht Prens Muhammed bin Selman
    © AFP 2018/ Fayez Nureldine
    'Suudi Veliaht'tan prenslere Amerikan işkencesi'

    'NORMALE DÖNDÜK'

    Suudi Arabistan'a gözaltı operasyonlarının ardından iş aleminin şüpheyle baktığını belirten Talal ''Onlara garanti ederim ki, her şey normal ve eskisi gibi faaliyet gösteriyoruz. Gelip görsünler, Suudi Arabistan'da hayat normale döndü'' dedi.

    Suudi Başsavcısı Suud el Mojeb, 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada, yolsuzlukla mücadele gerekçesiyle gözaltına alınan 381 prens, bakan, üst düzey yetkili ve işadamıyla varılan anlaşmalardan 106.7 milyar dolar toplandığını açıklamıştı. Bu 106.7 milyar doların ne kadarının Talal'in servetinden geldiği meçhul.

    Ritz Carlton-Riyad
    © REUTERS/ Faisal Al Nasser
    Suudi Arabistan'daki yolsuzluk soruşturmasında işkence ve suistimal iddiaları

    'OLUR BÖYLE ŞEYLER, KİMSEYE DÜŞMANLIĞIM YOK'

    İlk Suudi kralının torunu olduğu için tüm Suudi krallarının yarı yeğeni olan Talal, başına gelenleri ''Bunlar olağan şeyler, her şey yolunda'' sözleriyle geçiştirdi. Amcası Kral Selman ile onun oğlu olan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a düşmanlık beslemediğini, bir yurtsever olduğunu ve Suudi Arabistan'a yatırım yapmaya devam edeceğini dile getirdi.

    'ONUNLA KONUŞMADAN ÜÇ GÜNDEN FAZLA GEÇİRMEM'

    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz
    © REUTERS/ Faisal Al Nasser
    Suudi Arabistan'da yolsuzluk davalarına özel daireler bakacak

    ''Prens Muhammed'le ilişkinizi nasıl betimlersiniz'' sorusunu ''Daha güçlü. Bu, pek çok kişi için ve hatta benim yanımdaki kişiler için şoke edici olsa da'' diye yanıtlayan Talal, ''Onu affettiniz mi'' sorusu üzerine ''Tüm süreci tamamen unuttum ve affettim. Geride bıraktım'' dedi. MbS ile ne kadar sıklıkla temas halinde olduğu sorulduğunda ''Onunla mesajlaşmadan, telefonda konuşmadan ya da görüşmeden üç gün geçirmiyorum'' vurgusu yaptı.

    'VELİAHT PRENSLE HER ŞEYE VARIM'

    Suudi Prens El Velid bin Talal
    © AFP 2018/ KHALIL MAZRAAWI
    Suudi Prens'in özgürlüğü 6 milyar dolar değerinde
    Veliaht Prens'in Suudi Arabistan'ı dönüştürme planına tam destek açıklayan Talal, MbS'nin başkanlığında yeni kurulan Kamusal Yatırım Fonu ile gözaltına alınmadan önce başladığı görüşmelerin hala devam ettiğini ve ülke içi yatırım projelerini ele aldıklarını aktardı.

    Sahibi olduğu Four Seasons oteller zincirinin, fonun Kızıl Deniz'in batı yakasındaki projeleri ile başkent Riyad'ın dışında eğlence merkezi kurma projesinde yer almasına odaklandıklarını belirten en zengin Suudi prens, MbS'nin Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında 500 milyar dolara mal olacak NEOM isimli fütüristik kent projesinde yer almaya açık olduğunu sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    Kingdom Holding, Four Seasons, Goldman Sachs, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), Prens El-Velid bin Talal, Kral Selman, Suudi Arabistan
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