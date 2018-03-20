İran'dan yanıt: Suudi Veliahtı büyük yalancı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suudi Veliaht Prensi'nin İran'ın Kaide'yi desteklediği, çok sayıda Kaide lideri ve üyesini koruyup teslim etmeyi reddettiği iddiası için 'büyük bir yalan' dedi. Kasımi, prensin bu yalanlarla Suudi yönetiminin terörist grupların oluşumundaki payını inkar edemeyeceğini söyledi.
''Kendisi bu acemice yalanlarla Suudi yönetiminin yakın tarihteki en tehlikeli terörist grupların oluşumundaki rolü ve 11 Eylül gibi önemli terör olaylarındaki parmağı olduğu gerçeğini saptıramaz'' çıkışını yapan İran Dışişleri Sözcüsü şu bilgileri verdi:
#Iran: Saudi Crown Prince big liar https://t.co/BQUZzUqes2 pic.twitter.com/A619g3T3X5— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) 20 Mart 2018
''ABD'nin Afganistan’a saldırısının ilk yıllarında ve Kaide liderlerinin kaçmasının sonrasında, onlardan bazıları yasal olmayan şekilde ve kendi istekleriyle Afganistan-İran sınırlarından İran’a girdi. Bunlar tutuklanarak vatandaşı oldukları ülkelere iade edildi.''
BİN LADİN'İN KIZINI SUUDİLERİN TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİNE TESLİM EDİLDİ
''Tutuklananlar arasında Bin Ladin ailesinden bazı kişiler vardı. Bunlar Suudi Arabistan vatandaşı oldukları için Suudi yönetimine bildirildiler. Suudi yetkililerin koordinasyonuyla Bin Ladin'in kızı Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne teslim edildi. Bin Ladin’in diğer aile fertleri yasal olmayan hangi sınırdan İran’a geldilerse oradan sınırdışı edilmek istediler ve bu talepleri yerine getirildi''
'ONA GÖRE TAHTA ÇIKMAK İÇİN HER YOL MÜBAH'
''Bin Selman ABD ziyaretinde ne pahasına olurs olsun tahta çıkışının yolunu açmak için haince uğraşıyor'' suçlamasında bulunan İranlı sözcü şöyle devam etti:
'YÜZ MİLYARLARCA DOLARLIK SİLAH ALMAK YETMEDİ'
''Ama anlaşılan Suudi halkının yüz milyarlarca dolarını ABD'nin silah sanayine akıtmak yetmemişe benziyor. Şimdi de Suudi Arabistan'ın yöneticilerinin terörizmi ve aşırlıkçıları desteklediğine dair kanıtlarla dolu sicil dosyalarını silmeye çalışıyor.''
''Fakat kendisi bu mülakatla acemi bir yalancı olduğunu ve hatta ülkesinin kültür ve tarihini bilmediğini gösterdi'' diye çıkışan Kasımi, şu hatırlatmayı yaptı:
''Kaide terör örgütünün Suudi Arabistan istihbaratı tarafında olduğu, onlarla sistematik bağa sahip olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Amerikalıların 11 Eylül'le ilgili yayınladıkları gizli raporlar bu gerçeğin bir bölümünü göstermektedir. Bu raporlara göre Suudi Arabistan’da yönetimde olanların birçoğunun bu olayda açık rolü vardır.'
#Iran warns against 'destructive, pernicious' #Saudi policieshttps://t.co/bIpWHn72HD pic.twitter.com/lntayYPNmf— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) 11 Kasım 2017
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