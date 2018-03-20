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    Deputy Crown Prince and Defense Minister of Saudi Arabia Mohammad bin Salman Al Saud

    İran'dan yanıt: Suudi Veliahtı büyük yalancı

    © Sputnik/ Sergey Guneev
    Ortadoğu
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    Suudi Veliahtı'nın Kaide liderlerinin İran'da olduğu iddiasını 'büyük bir yalan' diyen reddeden İran Dışişleri, ''Kendisi bu acemice yalanlarla Suudi yönetiminin yakın tarihteki en tehlikeli terörist grupların oluşumundaki rolü ve 11 Eylül gibi önemli terör olaylarındaki parmağı olduğu gerçeğini saptıramaz''dedi.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
    © REUTERS/ Simon Dawson
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    Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bugün ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da kabul edilmesi öncesi Amerikan medyasına verdiği mülakatlarda İran'a yönelttiği suçlamalara yanıt geldi.

    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suudi Veliaht Prensi'nin İran'ın Kaide'yi desteklediği, çok sayıda Kaide lideri ve üyesini koruyup teslim etmeyi reddettiği iddiası için 'büyük bir yalan' dedi. Kasımi, prensin bu yalanlarla Suudi yönetiminin terörist grupların oluşumundaki payını inkar edemeyeceğini söyledi.

    ''Kendisi bu acemice yalanlarla Suudi yönetiminin yakın tarihteki en tehlikeli terörist grupların oluşumundaki rolü ve 11 Eylül gibi önemli terör olaylarındaki parmağı olduğu gerçeğini saptıramaz'' çıkışını yapan İran Dışişleri Sözcüsü şu bilgileri verdi:

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman
    © AA/ Bandar Algaloud / Suudi Kraliyet Divanı
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    'İRAN'A GİRENLER TUTUKLANIP İADE EDİLDİ'

    ''ABD'nin Afganistan’a saldırısının ilk yıllarında ve Kaide liderlerinin kaçmasının sonrasında, onlardan bazıları yasal olmayan şekilde ve kendi istekleriyle Afganistan-İran sınırlarından İran’a girdi. Bunlar tutuklanarak vatandaşı oldukları ülkelere iade edildi.''

    BİN LADİN'İN KIZINI SUUDİLERİN TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİNE TESLİM EDİLDİ

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
    © REUTERS/ Simon Dawson
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    Kasımi, Kaide lideri Usame bin Ladin'in ailesinden olanlar için yaptıkları işlemleri şöyle anlattı:

    ''Tutuklananlar arasında Bin Ladin ailesinden bazı kişiler vardı. Bunlar Suudi Arabistan vatandaşı oldukları için Suudi yönetimine bildirildiler. Suudi yetkililerin koordinasyonuyla Bin Ladin'in kızı Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne teslim edildi. Bin Ladin’in diğer aile fertleri yasal olmayan hangi sınırdan İran’a geldilerse oradan sınırdışı edilmek istediler ve bu talepleri yerine getirildi''

    'ONA GÖRE TAHTA ÇIKMAK İÇİN HER YOL MÜBAH'

    suudi veliaht prensi muhammed bin selman
    © AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE
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    ''Bin Selman ABD ziyaretinde ne pahasına olurs olsun tahta çıkışının yolunu açmak için haince uğraşıyor'' suçlamasında bulunan İranlı sözcü şöyle devam etti:

    'YÜZ MİLYARLARCA DOLARLIK SİLAH ALMAK YETMEDİ'

    ''Ama anlaşılan Suudi halkının yüz milyarlarca dolarını ABD'nin silah sanayine akıtmak yetmemişe benziyor. Şimdi de Suudi Arabistan'ın yöneticilerinin terörizmi ve aşırlıkçıları desteklediğine dair kanıtlarla dolu sicil dosyalarını silmeye çalışıyor.''

    8 Mart 2018 Suudi Arabistan Cidde kadınlar maraton
    © REUTERS/ Faisal Al Nasser
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    'ABD'NİN RAPORLARINDA DA VAR'

    ''Fakat kendisi bu mülakatla acemi bir yalancı olduğunu ve hatta ülkesinin kültür ve tarihini bilmediğini gösterdi'' diye çıkışan Kasımi, şu hatırlatmayı yaptı:

    ''Kaide terör örgütünün Suudi Arabistan istihbaratı tarafında olduğu, onlarla sistematik bağa sahip olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Amerikalıların 11 Eylül'le ilgili yayınladıkları gizli raporlar bu gerçeğin bir bölümünü göstermektedir. Bu raporlara göre Suudi Arabistan’da yönetimde olanların birçoğunun bu olayda açık rolü vardır.'

    Etiketler:
    Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Donald Trump, Usame Bin Ladin, Suudi Arabistan, İran, ABD
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