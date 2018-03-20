Irak: Sınır güvenliği konusunda Türkiye’yle işbirliğine hazırız

Irak Adalet Bakanı Haydar el-Zamlı, bugün Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı kabul etti. Görüşmede Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin terörle mücadele alanında Irakla işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. El-Zamlı da şunu dedi: "Irak hükümeti, ortak sınırlarda güvenliğin sağlanmasıyla ilgili tüm konularda Türkiye'yle işbirliği yapma niyetini ifade etti".
© REUTERS/ Muhammad Hamed
Iraklı bakan, ülkesinin başta komşu Türkiye olmak üzere bölgenin tüm ülkeleriyle iyi ilişkileri güçlendirmeye çalıştığını dile getirdi.
Irak Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre Büyükelçi Yıldız, Türkiye-Suriye ve Türkiye-Irak sınırlarında terörist grupların yerleştiğini belirterek, Türkiye'nin Irak hükümetiyle işbirliği içinde, sınırları teröristlerden arındırmak için askeri operasyon başlattığını söyledi.
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