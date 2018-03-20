Kızılhaç: Tel Rıfat’taki Afrinlilere 14 TIR insani yardım ulaştırıldı

Jaquemet, "Konvoy yardımı ulaştırdı. Ancak 14 TIR'ın boşaltılması zaman alacak" dedi.

İnsani konvoy, Kızılhaç ve Suriye Kızılay'ının ortak çalışması sonucu organize edildi. Tel Rıfat'a ulaştırılan 25 ton malzeme arasında 3 bin kişilik hijyen malzemesi, 21 bin çocuk ve 2 bin kadın giyim malzemesi, 22 bin 500 battaniye, 75 bin çocuk bezi ve 2 bin mutfak eşyası yer alıyor.

Kızılhaç birkaç gün önce, Afrinli sığınmacıların bulunduğu Nubel ve ez-Zahra kentlerine de battaniye ve minderleri ulaştırmıştı. Örgüt, yardımı yakın günlerde artırmayı planlıyor.

Kızılhaç, yapılan yardımın yetersiz olduğunu kaydetti.