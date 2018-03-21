Netanyahu: Afrikalı kaçak göçmenler terörden daha büyük bir tehlike

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, ülkenin güneyindeki Dimona kentinde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Mısır'ın Sina Yarımadası buyunca duvar inşa etmelerindeki amacın saldırıları ve sızmaları engellemek olduğunu" ileri sürdü.
Netanyahu: Influx of African migrants more dangerous than terrorism https://t.co/QpIUpEYFbz— Haaretz.com (@haaretzcom) 20 March 2018
İsrail'in "radikal İslami bölgelerle çevrili olduğunu ileri süren ve sınırlarını korumak zorunda bulunduğunu" iddia eden Netanyahu, şunları kaydetti:
"Sınırımız boyunca uzanan Sina ile aramızda 200 kilometre uzunluğundaki duvardan oluşan büyük bir projeyi tamamladık. Bu duvar olmasaydı Sina'da faaliyet gösteren terör unsurlarının düzenlediği terör saldırıları ve en kötüsü de Afrikalı kaçak göçmenlerin dalga dalga sınırı geçerek ülkemize sızmaları gibi büyük sorunlarla karşı karşıya kalacaktık."
Netanyahu says African migrants worse threat than jihadists https://t.co/AwYx1N9kMA pic.twitter.com/Bjd3OEqpvH— FRANCE 24 (@FRANCE24) 20 March 2018
Netanyahu, şöyle konuştu:
İsrail hükümeti son yıllarda Ürdün, Lübnan, Mısır, Gazze, işgal altındaki Batı Şeria'nın içinde ve Golan Tepeleri'nde "güvenlik" iddiasıyla duvar inşa ediyor.
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