İsrail İstihbarat Bakanı: 2007'de Suriye nükleer reaktörünü yok ettiğimizi açıklamamız, bugün İran'a verdiğimiz mesajdır

İsrail ordusu 2007'de Suriye'de nükleer reaktör olduğundan şüphelendiği tesisi hava saldırısıyla yok ettiğini açıkladı. İsrail saldırının ülke ve bölgeye yönelik büyük bir tehdidi ortadan kaldırdığını ve bunun İran'a bir mesaj olduğunu savundu. Suriye ise saldırıda nükleer tesisin vurulduğunu kabul etmiyordu.

İsrail ordusunun 11 yıllık sansürü kaldırmasının ardından Tel Aviv ilk kez 2007'de nükleer rektör olduğunu belirttiği Suriye'deki tesisi vurup yok ettiğini doğruladı.

2007'deki saldırının ardından Suriye, İsrail'i hava sahasını ihlal etmekle suçlamış ancak söz konusu hedef hakkında ayrıntılı bilgi vermemişti. Ancak Şam vurulan tesisin nükleer reaktör olmadığını savunuyordu.

4 SAAT SÜREN OPERASYONDA 18 TONLUK BOMBA ATILDI

Açıklamaya göre İsrail ordusuna ait 4 F-16 ve 4 F-15 uçağı 6 Eylül 2007'de Suriye'nin Deyr ez Zor bölgesinde bulunan ve inşaatı kısmen tamamlanmış El Kubar tesisini bombaladı.

Operasyonun 4 saat sürdüğü ve tesise toplamda 18 ton ağırlığında bombanın bırakıldığı açıklandı.

Açıklamada "5 Eylül gecesi ve 6 Eylül boyunca İsrail Hava Kuvvetleri inşası son aşamada olan Deyr ez Zor'daki nükleer tesisi yok etti. İsrail jetleri sadece İsrail'e ynelik değil tüm bölgeye yönelik bir tehdidi yok etti" dendi.

İsrail'in 2007'deki hava saldırısının arkasında olduğu yaygın şekilde kabul görse de Tel Aviv bu konuda sessiz kalıyordu.

Ordunun yeni yayımladığı belgeler arasında operasyonun fotoğrafları, görüntüleri ve bombardıman hakkındaki istihbarat belgeleri yer aldı.

REAKTÖRÜN 2007 SONUNDA AKTİF HALE GELECEĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

İsrail reaktörün Kuzey Kore'nin yardımıyla inşa edildiğini ve vurulmasaydı 2007 sonu itibarıyla aktif hale geleceği sonucuna vardığını açıkladı.

İsrail açıklamasında saldırıyı 'İsrail ve bölgeye önemli bir tehdit oluşturacak şekilde Suriye'de inşa edildiği' yönünde istihbarat aldıktan sonra gerçekleştirildiğini savundu.

Açıklamanın 'sonuç' kısmında şu ifadeler kullanıldı: "Asker İstihbarat Direktörlüğü nükleer tesisin onarılamaz şekilde zarar gördüğü kararını verdi. İsrail ordusu misillemeye hazırlanırken operasyon bilgisinin o dönem halka açıklanmaması gerektiğine karar verildi. Operasyon Genelkurmay Başkanı tarafından başarılı olarak addedildi. Nükleer tesis yok edildi ve bölgede gerginliğim yükselmesi önlendi."

ORDUNUN AÇIKLAMASI OLMERT'İN ANILARININ YAYIMLANMASINDAN ÖNCE GELDİ

Ancak Associated Press (AP) haber ajansı bu gelişmenin arkasında eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in anılarının yakında yayımlanacak olmasının ya da İran'a yönelik bir uyarı yapılmak istenmesinin olabileceğini belirtti.

Hava saldırısının emri dönemin başbakanı Olmert tarafından verilmişti. Olmert'in yardımcıların biri Reuters'e yaptığı açıklamada kitapta 2007'deki saldırıyla ilgi bölümlerin olabileceğini vurguladı.

Reuters ayrıca İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD ve uluslararası toplumun diğer üyelerini Suriye'nin müttefiki İran konusunda daha sert önlemeler alma çağrıları yaptığını hatırlattı.

'İSRAİL'İN VARLIĞINI TEHDİT EDEN YAPIYI HOŞGÖRMEYECEĞİ MESAJI VERİLDİ'

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Gadi Eisenkot açıklamasında "2007'de reaktöre yönelik saldırının mesajı, İsrail'in, varlığını tehdit eden bir yapının inşasını hoşgörmeyeceğiydi. 1981'deki mesaj da buydu, 2007'deki de. Ve gelecekte de düşmanlarımıza yönelik mesajımız da bu."

İsrail 1981'de de Irak'ta inşaatı süren bir reaktörü vurmuştu. Saldırının Irak lideri Saddam Hüseyin'in 'kitle imha silahları' edinmesini önleme çabaları kapsamında yapıldığı belirtiliyordu.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI: ORTADOĞU'DAKİ HERKES BU DENKLEMİ BENİMSERSE İYİ OLUR

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman da yaptığı açıklamada "Son yıllarda düşmanlarımızın şevkleri arttı ancak İsrail ordusunun gücü de arttı. Ortadoğu'daki herkes bu denklemi benimserse iyi olur" ifadelerini kullandı.

İSRAİL İSTİHBARAT BAKANI: O DÖNEM SURİYE, ŞİMDİ İRAN

İsrail istihbarat bakanı İsrael Katz da Twitter'da yaptığı açıklamada reaktörün yok edilmesinin İran'a bir mesaj olduğunu söyledi.

Katz " Operasyon ve onun başarısı, İsrail'in, varlığını tehdit edenlerin eline nükleer silahalrın geçmesine asla izin vermeyeceğini açıkça gösterdi. O dönem Suriye, şimdi de İran" ifadelerini kullandı.

ברכות לרה״מ לשעבר אולמרט על קבלת ההחלטה להשמדת הכור הגרעיני בסוריה לפני 11 שנה. המבצע והצלחתו הבהירו שישראל לא תאפשר לעולם נשק גרעיני בידי מי שמאיימים על קיומה. סוריה אז ואיראן כיום. במאזן הזכות והחובה של פעילותו הציבורית, השמדת הכור הסורי תיזקף לזכותו של אולמרט במובהק. — ישראל כץ Israel Katz (@Israel_katz) March 21, 2018

ESKİ ABD BAŞKANI BUSH İSRAİL'İN TESİSİN BOMBALANMASINI ABD'DEN İSTEDİĞİNİ YAZMIŞTI

Eski ABD Başkanı George W. Bush 2010'da yayımladığı 'Karar Anları' adlı anı kitabında İsrail'in önce ABD'den nükleer tesisi bombalamasını istediğini, Washington'ın reddetmesi üzerine tesise saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini yazmıştı.

Bush anılarında şu ifadeleri kullanmıştı: "Başbakan Ehud Olmert'in saldırıyı gerçekleştirmesi Lübnan savaşı sırasında İsrailli'lere yönelik kaybettiğim güveni telafi etti."

Bush, Olmert'in operasyonun halka açıklanması yönünde ABD'nin isteğini de reddettiğini de belirterek " Olmert bana kesin gizlilik istediğini söyledi. Suriye'yi köşeye sıkıştırmaktan ve Esad'ı misilleme yapmaya zorlamaktan kaçınmak istiyordu. Bu onun operasyonuydu ve ben de onun isteklerine saygı duymam yönünde bir zorunluluk hissettim" diye yazmıştı.

İSRAİL, SURİYE KRİZİ BOYUNCA 100'DEN FAZLA HAVA SALDIRISI YAPTI

İsrail 7 yıldır süren Suriye krizi sırasında Suriye'ye yönelik 100'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi.

Son olarak şubatta İsrail jetleri Suriye içinde İran ve Şam'a ait askeri hedefleri vurduğunu açıklamıştı.

Bu saldırıların çoğunun Hizbullah'a giden silah sevkiyatlarını hedef aldığı iddia ediliyor.