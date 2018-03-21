Kabil'de patlama: En az 26 ölü, 18 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 26 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı açıklandı.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, saldırganın, Kabil Üniversitesi yakınındaki Nevruz kutlamalarına giden kalabalığın arasına girerek üzerindeki bombayı patlattığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken saldırganın hedefinde Nevruz kutlamalarının yapıldığı Ziyaret-i Sahi bölgesi olduğu kaydedildi.
3 killed and 10 wounded in #Kabul suicide attack on New Year celebration.#Afghanistan pic.twitter.com/T3huJyBR4I— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) March 21, 2018
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