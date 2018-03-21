Netanyahu: Düşmanlarımızın nükleer silah edinmelerini engellemeyi sürdüreceğiz

Adını anmadan İran'ı ima ettiği düşünülen Netanyahu, şöyle yazdı:
''İsrail hükümeti, ordusu ve istihbarat servisi Mossad, Suriye'nin nükleer kabiliyet geliştirmesini engelledi. Bunun için her türlü övgüyü hek ediyorlar. İsrail'in politikası o zamanki gibi şimdi de aynı: Düşmanlarımızın kendilerini nükleer silahlarla donatmalarını engellemek.''
ממשלת ישראל, צה"ל והמוסד מנעו מסוריה לפתח יכולת גרעינית. הם ראויים לכל הערכה על כך. המדיניות של ישראל הייתה ונשארה עקבית – למנוע מאויבנו להתחמש בנשק גרעיני.— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 21, 2018
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