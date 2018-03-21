Netanyahu: Düşmanlarımızın nükleer silah edinmelerini engellemeyi sürdüreceğiz

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 2007'de Suriye'de düzenledikleri saldırıyla 'nükleer reaktör yok ettiklerini' iddia ettikleri açıklamayla ilgili Twitter'da mesaj paylaştı.

Adını anmadan İran'ı ima ettiği düşünülen Netanyahu, şöyle yazdı:

''İsrail hükümeti, ordusu ve istihbarat servisi Mossad, Suriye'nin nükleer kabiliyet geliştirmesini engelledi. Bunun için her türlü övgüyü hek ediyorlar. İsrail'in politikası o zamanki gibi şimdi de aynı: Düşmanlarımızın kendilerini nükleer silahlarla donatmalarını engellemek.''

ממשלת ישראל, צה"ל והמוסד מנעו מסוריה לפתח יכולת גרעינית. הם ראויים לכל הערכה על כך. המדיניות של ישראל הייתה ונשארה עקבית – למנוע מאויבנו להתחמש בנשק גרעיני. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 21, 2018

​