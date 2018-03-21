Hamaney: Real Madrid'i tutar gibi yerli malını tutun

© AFP 2018/ Atta KENARE, Giuseppe CACACE İranlı Messi, 'kaos oluşturduğu için' gözaltına alındı

İran'da yeni yılın ve bahar mevsiminin müjdecisi Nevruz münasebetiyle Meşhed kentinde halka hitap eden Hamaney, ülkedeki ekonomik sorunların çözülmesi için yerli malı kullanılması çağrısında bulundu.

Hamaney, Nevruz'un iyiliklere vesile olması temennisinde bulunarak, ülke yöneticileri ve halkı, İran ürünlerini kullanmada ısrarlı olmaya çağırarak, "Real Madrid'i tutar gibi yerli malını tutun" ifadelerini kullandı.

Kaçakçılık konusuna da değinen Hamaney, kaçakçılığın ülke ekonomisine olumsuz etkilerinin olduğunu vurgulayarak, her alanda yerli sermaye ve insan gücünün değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

'IŞİD, İSRAİL UNUTULSUN DİYE KURULDU'

İran lideri konuşmasında, bölgesel konulara da değindi. Hamaney, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı bölge ülkelerinin İsrail'i unutması amacıyla kurduğunu iddia etti. İran lideri, ABD'nin bölgedeki hedeflerine ise ulaşamayacağını ifade etti.