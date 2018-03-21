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    Ayetullah Ali Hamaney

    Hamaney: Real Madrid'i tutar gibi yerli malını tutun

    © AP Photo/
    Ortadoğu
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    İran Lideri Ali Hamaney, halkın yerli malı kullanma konusunda İspanyol futbol takımı Real Madrid'i destekler gibi ısrarcı olmalarını istedi.

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    © AFP 2018/ Atta KENARE, Giuseppe CACACE
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    İran'da yeni yılın ve bahar mevsiminin müjdecisi Nevruz münasebetiyle Meşhed kentinde halka hitap eden Hamaney, ülkedeki ekonomik sorunların çözülmesi için yerli malı kullanılması çağrısında bulundu.

    Hamaney, Nevruz'un iyiliklere vesile olması temennisinde bulunarak, ülke yöneticileri ve halkı, İran ürünlerini kullanmada ısrarlı olmaya çağırarak, "Real Madrid'i tutar gibi yerli malını tutun" ifadelerini kullandı.

    Kaçakçılık konusuna da değinen Hamaney, kaçakçılığın ülke ekonomisine olumsuz etkilerinin olduğunu vurgulayarak, her alanda yerli sermaye ve insan gücünün değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

    'IŞİD, İSRAİL UNUTULSUN DİYE KURULDU'

    İran lideri konuşmasında, bölgesel konulara da değindi. Hamaney, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı bölge ülkelerinin İsrail'i unutması amacıyla kurduğunu iddia etti. İran lideri, ABD'nin bölgedeki hedeflerine ise ulaşamayacağını ifade etti.

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    Etiketler:
    Yerli malı, Real Madrid, Ayetullah Ali Hamaney, İran
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