Erivan, TSK’nın olası Kamışlı operasyonundan endişeli

Gazetecilerle konuşan Melkonyan, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde sürdürdüğü Zeytin Dalı operasyonu kapsamında hedef aldığı yerleşim merkezleri arasında Ermenilerin de yaşadığı Kamışlı kentinin yer aldığını ifade etti.

© AFP 2018/ GEORGE OURFALIAN BM: 100 binden fazla kişi Afrin bölgesini terk etti

Uzman, ‘Aslına bakarsak sıra Kamışlı'ya gelirse orada TSK ile Ermeni diasporası karşı karşıya gelmiş olacak. Tarihte yaşananlar göz önünde bulundurulursa bu durumun yurttaşlarımız için neyle sonuçlanabileceğini kestirmek pek zor değil' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak yetkilileriyle PKK'nın mevzilerinin bulunduğu Irak'ın kuzeyinde operasyon düzenleme konusunu ele aldığı görüşme sonrası yaptığı açıklamayı hatırlatan Melkonyan, Erdoğan'ın ana hedefinin Musul olduğu görüşünü dile getirdi.