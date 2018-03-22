Afrin'de patlama: Hayatını kaybeden ve yaralı askerler var

Patlamada, faaliyete katılan askerlerden hayatını kaybeden ve yaralananlar olduğu, yaralı askerlerin kentte bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Hatay Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldığı bildirildi.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO'nun kontrolü sağladığı Afrin merkezindeki arama tarama çalışması sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölü ve yaralı askerler bulunduğu bildirildi.
Patlamada, faaliyete katılan askerlerden hayatını kaybeden ve yaralananlar olduğu, yaralı askerlerin kentte bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Hatay Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldığı bildirildi.
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