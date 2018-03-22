Afrin'de patlama: Hayatını kaybeden ve yaralı askerler var

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO'nun kontrolü sağladığı Afrin merkezindeki arama tarama çalışması sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölü ve yaralı askerler bulunduğu bildirildi.

DHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde Afrin kent merkezinde mayın ve el yapımı patlayıcılara yönelik arama, tarama ve imha çalışması yürüten TSK birliklerinin faaliyeti sırasında, YPG tarafından tuzaklandığı belirtilen patlayıcı infilak etti.

Patlamada, faaliyete katılan askerlerden hayatını kaybeden ve yaralananlar olduğu, yaralı askerlerin kentte bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Hatay Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldığı bildirildi.