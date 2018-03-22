Liberman '2007'de Suriye'de nükleer reaktör yok ettik' açıklamasından bin pişman

'BAŞARIYI KENDİLERİNE MAL ETMEK İÇİN YETKİLİLER ARASINDA SAVAŞ ÇIKTI'
Böyle bir açıklama yapılmasına izin vermekten ötürü pişmanlık ifade eden Liberman, bu başarıyı kendilerine mal etmek için istihbari, askeri ve siyasi yetkililer arasında rekabet 'savaşı' çıktığını söyledi. ''Niyetimiz bu değildi'' dedi.
'ESKİ GENERALLER ARASINDA İBLİSLER DANSI'
Afrika ziyareti sırasında İsrailli gazetecilere konuşan 'şahin' bakan, ''İzin verdiğimden beri eski generaller arasındaki iblisler dansı ve karşılıklı karalama dalgası en basit ifadeyle sorumsuzluktur'' dedi.
Savunma Bakanı ''Operasyonun başarısından sorumlu olan askerler, pilotlar ve istihbaratçılara sahneyi bırakmak yerine çeşit çeşit kişiler kendileriyle böbürlenmek için bunu kullanıyor ve bu süreçte gelecekte yararlanmamız gerekebilecek operasyonel hususları ve hatta çalışma yöntemleri ile durum değerlendirmelerini ifşa ediyorlar'' diye yakındı.
'MEDYA GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞÜRDÜ'
İsrail medyasının da bunu bir sirke çevirdiğinden ve 2007 operasyonunu gülünç duruma düşürdüğünden söz eden Liberman, böylelikle 'reaktör hakkında istihbaratı toplayan dış istihbarat servisi Mossad ile askeri istihbarat servisine ve operasyonu gerçekleştiren pilotlara haksızlık yapıldığını' ileri sürdü.
''İnsanlar her türlü sınırı aştı ve bazısı İsrail'in güvenliğine zarar verebilecek istihbaratı serbestçe dolaşıma soktu'' diye devam eden Liberman, ''Bu sayede İran istihbaratı değerli enformasyon elde etti ve İsrail'in güvenliği zarar gördü'' çıkarımında bulundu.
MOSSAD-AMAN KAPIŞMASI
''2007 yılında Suriye'de nükleer reaktör yok ettik'' açıklaması üzerinden en büyük kapışma dönemin Mossad Başkanı Tamir Pardo ile dönemin Askeri İstihbarat (Aman) Başkanı, emekli general Amos Yadlin arasında yaşanıyor.
Bu arada ABD'nin New Yorker dergisi şu iddialara yer verdi: ''Mossad ajanları Suriye Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı'nın Viyana'daki evine girip bilgisayarından enformasyon çaldı. Bunlar arasında reaktörün fotoğrafları da vardı.''
İstihbarat başarısızlığı suçlamalarını reddeden Yadlin ise kendilerinin 2006 yılının sonunda Suriye'de nükleer program geliştirildiği ihtimaline işaret ettiklerini savundu.
Dönemin Savunma Bakanı Ehud Barak'ın dönemin Başbakanı Ehud Olmert'in karar aşaması toplantılarında 'kıyametvari' hava estirdiğine dair açıklamalarını da reddeden Yadlin, keşfin yapıldığı 2006 yılı sonundan saldırının düzenlediği 2007 sonbaharına dek profesyonel ve isabetli bir havada karar alındığını savundu.
ESKİ AMAN BAŞKANI: AMAÇ SAVAŞMAKTAN KAÇINMAKTI
Eski Aman Başkanı ''İsrail ordusunun iki hedefi vardı: Reaktörü yok etmek ve savaştan kaçınmak'' dedi.
ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI: SAVAŞ ÇIKABİLİRDİ
Ama bu kez de dönemin Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi'den '11 yıl önceki Suriye saldırısı sonrası İsrail'in savaşa hazır olduğu' mesajı geldi. ''Hiçbir zaman emin olamazsınız, bence savaş çıkması ihtimali vardı'' diyen Aşkenazi şunları aktardı:
'ÇOK GİZLİ YÜRÜTEREK ESAD'A SAVAŞ ÇIKARMAMA ŞANSI TANIDIK'
Pilotlar Suriye'ye vardığında Genelkurmay'ın penceresinden uyuyan Tel Aviv'e baktığını ve ''Umarım doğal olmayan bir şekilde uyanmak zorunda kalmazlar'' diye düşündüğünü söyleyen Aşkenazi ''Olan bitene karşı tarafın nasıl yanıt vereceğini anlamamız için birkaç saat geçmesi gerekti'' dedi.
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