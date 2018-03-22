Doğu Guta'nın Haresta kasabası, Ahrar'uş Şam'dan boşaltılıyor

Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta kırsalındaki altı yıllık cihatçı hakimiyeti hükümet güçlerinin son aylarda yoğunlaşan saldırılarının ardından kırılırken Haresta kasabasından ilk tahliyeler de başladı.

Reuters'in Haresta'yı elinde tutan Ahrar'uş Şam'ın Rusya'nın arabuluculuğunda Suriye hükümetiyle anlaşmaya vardığı haberini takiben militanlar, aileleri ve diğer sivillerin çıkışına geçildi.

İLK ETAPTA 547 KİŞİ ÇIKTI

Suriye devlet televizyonu, ilk etapta 88'i militan 547 kişinin Haresta'dan ayrıldığını duyurdu.

Haber kaynaklarına göre öncelikle 1500, toplamda 6000 kişinin tahliyesi hedefleniyor.

© Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy Doğu Guta'daki militanların Şam'a saldırısında 35 kişi öldü

Hasta ve yaralıların taşınması ve ilk müdahalesi için Suriye Kızılayı da çok sayıda araç gönderdi.

Anlaşma kapsamında militanların kaçırdığı 13 asker ile bazı siviller de serbest bırakıldı ve Haresta'ya getirildi.

Suriye askerlerinin gözetiminde Haresta girişinde bekleyen 15 otobüse binen militanlarla ailelerinin, hükümetin kontrolündeki bölgelerden geçerek büyük oranda Nusra Cephesi'nin kontrolündeki İdlib vilayetine ulaşmaları bekleniyor.

Böylece Haresta kasabası, daha önce Kaide'nin Suriye'deki kollarından biri olarak tanınan ve dolayısıyla Nusra Cephesi ile yakın ilişkileri bulunan Ahrar'uş Şam'dan boşaltılacak.

İdlib ise Rusya, İran, Türkiye arasındaki Astana süreci uyarınca Suriye'deki dört gerilimi azaltma bölgesinden biri. Üçlü anlaşmaya göre İdlib'in bazı bölgelerinde Türk askerleri gözlem görevi yapıyor.

İSLAM ORDUSU SORU İŞARETİ

Doğu Guta'nın en etkin silahlı grubu olan İslam Ordusu ile yürütülen pazarlıklardan henüz bir anlaşma haberi gelmedi.

Suriye hükümet güçleri son aylarda yoğunlaşan saldırılar sonucunda Doğu Guta'nın en az 70'inde kontrolü sağladı ve militanların ateş açmasına rağmen Rusya'nın girişimleriyle açılan insani koridordan on binlerce sivilin tahliyesi gerçekleşti.