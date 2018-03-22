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    Doğu Guta Haresta Ahrar-uş Şam tahliye

    Doğu Guta'nın Haresta kasabası, Ahrar'uş Şam'dan boşaltılıyor

    © AFP 2018/ Louai Beshara
    Ortadoğu
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    Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta kırsalındaki Haresta kasabasından tahliye edilmeye başlanan Ahrar'uş Şam militanlarıyla aileleri, anlaşma uyarınca İdlib'e naklediliyor.

    Doğu Guta-Tahliye
    © AP Photo/ SANA
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    Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta kırsalındaki altı yıllık cihatçı hakimiyeti hükümet güçlerinin son aylarda yoğunlaşan saldırılarının ardından kırılırken Haresta kasabasından ilk tahliyeler de başladı.

    Reuters'in Haresta'yı elinde tutan Ahrar'uş Şam'ın Rusya'nın arabuluculuğunda Suriye hükümetiyle anlaşmaya vardığı haberini takiben militanlar, aileleri ve diğer sivillerin çıkışına geçildi.

    İLK ETAPTA 547 KİŞİ ÇIKTI

    Suriye devlet televizyonu, ilk etapta 88'i militan 547 kişinin Haresta'dan ayrıldığını duyurdu.

    Haber kaynaklarına göre öncelikle 1500, toplamda 6000 kişinin tahliyesi hedefleniyor.

    Suriye ordusunun Şam'ın Duma ilçesindeki operasyonu
    © Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy
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    KIZILAY DEVREDE

    Hasta ve yaralıların taşınması ve ilk müdahalesi için Suriye Kızılayı da çok sayıda araç gönderdi.

    Anlaşma kapsamında militanların kaçırdığı 13 asker ile bazı siviller de serbest bırakıldı ve Haresta'ya getirildi.

    Suriye askerlerinin gözetiminde Haresta girişinde bekleyen 15 otobüse binen militanlarla ailelerinin, hükümetin kontrolündeki bölgelerden geçerek büyük oranda Nusra Cephesi'nin kontrolündeki İdlib vilayetine ulaşmaları bekleniyor.

    Böylece Haresta kasabası, daha önce Kaide'nin Suriye'deki kollarından biri olarak tanınan ve dolayısıyla Nusra Cephesi ile yakın ilişkileri bulunan Ahrar'uş Şam'dan boşaltılacak. 

    Doğu Guta-Tahliye
    © AP Photo/ SANA
    Rusya: Doğu Guta'nın yüzde 65'inden fazlası militanlardan temizlendi
    İdlib ise Rusya, İran, Türkiye arasındaki Astana süreci uyarınca Suriye'deki dört gerilimi azaltma bölgesinden biri. Üçlü anlaşmaya göre İdlib'in bazı bölgelerinde Türk askerleri gözlem görevi yapıyor.

    İSLAM ORDUSU SORU İŞARETİ

    Doğu Guta'nın en etkin silahlı grubu olan İslam Ordusu ile yürütülen pazarlıklardan henüz bir anlaşma haberi gelmedi.

    Suriye hükümet güçleri son aylarda yoğunlaşan saldırılar sonucunda Doğu Guta'nın en az 70'inde kontrolü sağladı ve militanların ateş açmasına rağmen Rusya'nın girişimleriyle açılan insani koridordan on binlerce sivilin tahliyesi gerçekleşti. 

    Etiketler:
    tahliye, Nusra Cephesi, Ahrar'uş Şam, İdlib, Harasta, Haresta, Doğu Guta, Şam, Suriye
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