Suriyeli uzman: İsrail yalan söylüyor, 2007’de Suriye’ye ait nükleer reaktörü vurmadı

İsrail’in 11 yıl sonra neden böyle bir itirafta bulunduğu sorusunu yanıtlayan İbrahim “Bana kalırsa İsrail bu konuda yalan söylüyor. Vurulan yerin nükleer tesis olmadığı ve Suriye’nin böyle bir yere sahip olmadığı biliniyor. Suriye’nin nükleer program yok. Nükleer tesise saldırı kisvesi altında Suriye ordusuna ait askeri bir üssü vurdular ve bu nedenle bu bilgiyi saklıyorlar. İran’a da onların nükleer tesislerini vurmaya hazır oldukları ve İsrail uçaklarının bölgedeki her yere elinin uzanabileceği sinyalini veriyorlar. Bana kalırsa bunlar İran’a verilen sinyaller veya gözdağından başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.

‘İRAN’IN TESİSLERİNİ VURAMAZLAR’

İbrahim, İsrail’in İran’a ait nükleer tesisleri vuramayacağını düşündüğünü belirtti. İbrahim “İran’ın nükleer tesisleri yerin ulaşılamayacak düzeyde altında. İsrail 1982’de Irak’ın nükleer reaktörüne saldırıp Suriye’ye ait bir binaya ateş açtığında İran olabileceklerin farkına varmıştı” dedi.

‘OYUNUN KURALLARI DEĞİŞTİ, SURİYE ARTIK DAHA GÜÇLÜ’

© AFP 2018/ Ahmad Shafie BILAL 'Şam, ABD’nin saldırılarına yanıt vermeye hazır’

Bu itirafın Suriye ile İsrail arasındaki gerginliği daha da arttıracağını düşündüğünü belirten İbrahim “Bana kalırsa Suriye eninde sonunda İsrail’in topraklarına yaptığı saldırılara karşılık verecek. Birkaç hafta önce İsrail uçağının düşürülmesi de, her şeyin değişeceğine dair bir göndermeydi. Oyunun kuralları değişti. Artık Suriye çok daha güçlü. Rusya’nın askeri desteğiyle askeri varlığını aktif şekilde kullanıyor. Suriye’nin bir saldırı gerçekleştireceğini düşünüyorum, ama ne zaman ve nasıl olacağını bilmiyorum. Tabi, buna karşılık da verilecek” yorumunda bulundu.

İbrahim, İsrail ile Suriye arasında barış sağlanırsa, Ortadoğu’daki durumun istikrar kazanacağını ve İsrail’in İran ve Lübnan’la olan gerginliğinin de böylece ortadan kalkacağını ifade etti.

İbrahim, bölgede uzun vadeli bir barışın Golan Tepeleri’nin Suriye’ye iade edilmesi ve Filistinlilere kendilerine ait olan devletin verilmesi ile sağlanacağını düşündüğünü söyledi.