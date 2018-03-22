BM: Afrin’deki yaralı ve hastalar acilen Halep’e tahliye edilsin

Birleşmiş Milletler (BM), Afrin’deki yaralı ve hastaların acilen, diğer bölgelerden sığınmacıların alınmadığı Halep’e tahliye edilmesini talep etti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, “İnsani yardım meslektaşlarımız, Suriye’nin Afrin bölgesindeki çatışmalar yüzünden yaklaşık 167 bin kişinin evinden olduğunu bildiriyor. Büyük bir kısmı Tel Rıfat’a, diğerleri de Nubul, Zahra ve diğer yakın bölgelere gitti” dedi.

“Halihazırda Halep kapıları iç sığınmacılar için kapatıldı” iddiasında bulunan Dujarric, çok sayıda insanın acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğu ışığında bu durumun BM’de büyük endişe yarattığını söyledi.

Halep’te ciddi hastalıkların tedavisi için özel hastanelerin bulunduğunu belirten Dujarric, “Şu ana kadar, acil tıbbi yardım alamayan 4 kişinin ölümüyle ilgili bilgi geldi” dedi.

Suriye’deki tüm çatışan taraflara uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatan Dujarric, “Hasta ve yaralıların tedaviye alınması için derhal Halep’e tahliye edilmesi gerekiyor” dedi.