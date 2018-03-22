BM: Afrin’deki yaralı ve hastalar acilen Halep’e tahliye edilsin

“Halihazırda Halep kapıları iç sığınmacılar için kapatıldı” iddiasında bulunan Dujarric, çok sayıda insanın acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğu ışığında bu durumun BM’de büyük endişe yarattığını söyledi.
Halep’te ciddi hastalıkların tedavisi için özel hastanelerin bulunduğunu belirten Dujarric, “Şu ana kadar, acil tıbbi yardım alamayan 4 kişinin ölümüyle ilgili bilgi geldi” dedi.
Suriye’deki tüm çatışan taraflara uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatan Dujarric, “Hasta ve yaralıların tedaviye alınması için derhal Halep’e tahliye edilmesi gerekiyor” dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)