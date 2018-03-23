Koalisyon sözcüsü: TSK'nın Afrin'deki harekatı DSG'nin IŞİD'le mücadeledeki dikkatini dağıttı

Irak'ın başkenti Bağdat'tan telefonla Sputnik'e konuşan 'Doğal Kararlılık Operasyonu' Sözcüsü Albay Dillon, DSG'nin dikkatinin IŞİD'le mücadeleden TSK'nın Afrin'deki harekatına kaydığını söyledi.

'IŞİD'E YÖNELİK KAPSAMLI OPERASYON KABİLİYETİMİZİ SINIRLANDIRDI'

Dillon "DSG, Afrin'e giden savaşçıların sayısını 1700 olarak açıklamıştı. Bunun hakkında çok açık konuşacağım bu gidenlerin çoğunun liderliği Kürtlerden oluşuyordu. Orta Fırat Vadisi'ndeki bu unsurların çok sayıda lideri ayrıldı. Bu IŞİD'e yönelik kapsamlı operasyon yapma ve gerçek bir baskı uygulama kabiliyetimizi sınırlandırdı" dedi.

'ARTIK DSG'NİN ÇOĞUNLUĞU ARAP, KÜRTLER AZINLIKTA'

DSG savaşçılarının büyük kısmının IŞİD'le savaşmayı sürdürdüğünü belirten Dillon ayrılan savaşçıların operasyonlara olumsuz etki ettiğini vurgulayarak "Afrin'deki harekat nedeniyle işler yavaşladı" dedi.

DSG'ye yeni alınan savaşçıların çoğunun Arap olduğunu belirten Dillon son yaşanan gelişmelerin ardından DSG'nin çoğunluğunu Arap savaşçıların oluşturduğunu, Kürtler'in azınlıkta olduğunu da söyledi,

RAKKA'YA SİVİLLERİN DÖNÜŞÜ

Dillon, Rakka'daki yerel güvenlik güçlerinin IŞİD'in kurduğu tuzaklar nedeniyle sivillerin kente geri dönmesini engellediğini ifade etti. Dillon "Geri dönmek isteyen çok sayıda aile var ancak Rakka Sivil Konseyi üyeleri ve Rakka İç Güvenlik Güçleri (RISF) bunu engelliyor, ancak bu daha çok kentin bubi tuzaklarından temizlenmemiş olmasından kaynaklanıyor" dedi.

Dillon IŞİD'in kentin her yerine tuzaklar kurup patlayıcılar yerleştirdiğini, bu tuzakların fırınlarda, oyuncaklarda ve hatta Kuran-ı Kerim'lerde bile olduğunu ifade etti.