'PKK, Sincar'da kalan son güçlerini de çekiyor'

Irak'ta Ezidilerin ata toprağı Sincar (Şengal) ile ilgili açıklama yapan KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, Ezidilerin güvenliğinin sağlandığını ve artık geri kalan güçlerin çekilebileceğini duyurdu. Açıklama, Erdoğan'ın Sincar'a operasyon düzenleme uyarısının ardından geldi.

© AP Photo/ Karim Kadim Irak Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin topraklarımızda operasyon düzenlemesini kesinlikle reddediyoruz

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, yazılı bir açıklama yaparak, Irak hükümeti ve Ezidi halkının isteklerine uyarak Sincar'dan (Şengal) çekildiği, zira Sincar'da güvenlik durumunun düzeldiğini ve Ezidi halkının kendini koruyabilir hale geldiği mesajını verdi.

'SOYKIRIMDAN KURTARDIK'

2014 yazında IŞİD'in Sincar'ı işgal etmesi ve Ezidi halkını katletmesi üzerine PKK ve YPG güçleri bölgeye gelerek IŞİD'i durdurmuştu.

KCK'nın yazılı açıklamasında 'insanlık düşmanı' diye nitelenen IŞİD'in 'AKP iktidarının desteğini aldığı' iddia edildi ve ilk önce Musul'u işgal edip ardından Şengal'e saldırdığı hatırlatıldı.

''Ezidiler 74. Ferman dedikleri büyük bir soykırımla karşı karşıya kalmıştır'' denilerek PKK ve YPG'nin 'soykırımı engellediği' dile getirildi.

IŞİD'in Musul ve Şengal'den atılması ve Ezidilerin soykırımdan kurtarılmasıyla 'Şengal'in tüm insanlığın sorunu haline geldiği' kaydedilerek çekilme için gereken koşulların oluştuğu belirtildi:

'IRAK HÜKÜMETİ İLE EZİDİLER ANLAŞTI'

© AP Photo/ Saharov Ödülü Ezidi aktivistlere verildi

''IŞİD tümden Şengal çevresinden atıldıktan sonra Ezidiler Irak hükümetiyle ilişkiye geçip sorunlarını görüşmelerle çözme çabası içine girdi. Irak hükümeti de Şengal’de Ezidilerle kurduğu ilişkilerle Ezidilerin taleplerini karşılama doğrultusunda bir duyarlılık gösterdi. Ezidiler Irak’la yapılan görüşmeler sonucunda taleplerinin çözülme koşulları ve imkanlarının oluşma sürecinde olduğunu belirtti. IŞİD'im yenilgiye uğratılmasından sonra Ezidilere yönelik tehlike de önemli oranda ortadan kaldırıldı. Irak devletinin yaklaşımları ve Kürt halkının örgütlü toplum haline gelmesi güvenlik kaygısını gideren bir düzey ortaya çıkardı.''

'IRAK'IN ERDOĞAN'IN BASKISINI KAALE ALMAMASI KARARIMIZDA ETKİLİ OLDU'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Irak hükümeti Sincar'ı PKK'den temizlemezse Türkiye'nin temizleyeceğine dair açıklamalarına atıfla şöyle devam edildi:

© AA/ Kayhan Özer Erdoğan'dan ABD'ye Menbiç çıkışı: Varsa cesareti olan buyursun, hodri meydan diyoruz ''Öte yandan Türk devleti ve bazı güçlerin Kürtlerle Irak’ı karşı karşıya getirme çabası içinde olduğu görülmektedir. Irak devletinin Türk devletinin bu yönlü politikalarını dikkate almaması ve Ezidi halkının güvenliği ve özyönetimleri için duyarlılık göstermesi bizlerin Şengal'deki gerilla güçlerinin varlığını gözden geçirmemizi sağladı.''

'AMACIMIZA ULAŞMANIN HUZURUYLA ÇEKİLİYORUZ'

KCK açıklamasında şu çıkarsamada bulunuldu:

© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan: Bir gece ansızın Sincar'a da gireriz ''Ezidilerin örgütlü toplum haline gelmeleri, Şengal’de kendilerini yönetecek konuma ulaşmaları, Irak'ın Ezidilerin demokratik taleplerine duyarlı olması ve Ezidilerin güvenliği konusundaki olumlu yaklaşımları sonucu Şengal’den çekilme kararı aldık. Ezidileri soykırımdan kurtarma amaçlı Şengal’e müdahalenin amacına ulaşmasının güveni ve huzuruyla Şengal'den çekiliyoruz.''

ERDOĞAN: BİR GECE ANSIZIN

Açıklamalarında sık sık Sincar'a vurgu yapan Erdoğan, 19 Mart'taki konuşmasında ''Irak merkezi hükümetine Sincar'da ikinci bir Kandil’e müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Siz halletmezseniz biz hallederiz. Bir gece ansızın Sincar'a da gireriz'' demişti.