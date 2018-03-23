BM: Afrin’de kalan 50-70 bin sivilin insani yardıma ihtiyacı var

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Suriye’nin TSK ve ÖSO kontrolündeki Afrin kentinde 50 ilâ 70 bin arasında sivilin kaldığını, bu sivillerin insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Direktörü Jens Lerke, bugünkü basın brifinginde, “Verilerimize göre Afrin kentinde 50 ilâ 70 bin arasında sivil kaldı” dedi.

Bugüne kadar yaklaşık 167 bin kişinin çatışmalar yüzünden Afrin’i terk etmek zorunda kaldığını dile getiren Lerke, aralarından 137 binin Tel-Rıfat ve komşu köylerde sığınma bulduğunu ifade etti.

Lerke, Afrin’de kalan ve kentten kaçarak diğer bölgelere sığınan sivillerin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.

Diğer yandan UNICEF’in verdiği bilgiye göre Afrin bölgesinde yaklaşık 100 bin kişi kaldı.