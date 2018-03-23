Doğu Guta’dan insan akını devam ediyor

Doğu Guta sakinlerin kitleler halinde bölgeden çıkmaya devam ediyor. Rus askerler, Suriyeli meslektaşlarıyla birlikte sığınmacıların güvenliğini sağlamak için ek tedbirler alıyor. Sığınmacılara konut, gıda, tıbbi yardım ve normal hayat için gereken her şey sunuluyor.

Sputnik, Doğu Guta’dan çıkmayı başaran bazı kişilerle görüştü.

İki çocuğuyla birlikte insani koridor üzerinden Doğu Guta’da çıkan Um Haled adlı kadın, Sputnik’e açıklamasında, “Guta’daki militanlar, eşim onların saflarında savaşmayı reddettiği ve ailesiyle Suriye ordusunun kontrolündeki bölgeye çıkma niyetinde olduğunu söylediği için onu öldürdü” dedi. Yemek ve ilaç kıtlığının yaşandığı Guta’daki hayatın çok zor olduğunu dile getiren Um Haled, militanların insani yardım taşıyan konvoylara el koyarak malzemeleri depolarında sakladığını anlattı.

'MİLİTANLAR DOĞU GUTA'DAN ÇIKMAK İSTEYEN SİVİLLERİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR'

Doğu Guta’dan çıkan diğer siviller de başlarda bölgeden çıkmada çok büyük zorluklarla karşılaştıklarını, militanların sürekli insanları ölümle tehdit ettiğini, ancak herkes birleşip büyük grup halinde insani koridora yönlendikten sonra ablukayı delebildiklerini anlatıyor.

Suriyeli bir yarbay, Sputnik’e açıklamasında, “Rus askerler, Guta’dan beklenmedik bir şekilde büyük olan sığınmacı akımı karşısında çıkış üzerinde kontrol sağlayarak çok önemli bir rol oynuyor. İnsanların kitleler halinde Guta’dan çıkması, Suriye ordusunun savaş alanındaki başarının sonucu oldu” dedi.

RUS ASKER: İNSANLARA GIDA VE İLAÇ YARDIMI YAPILIYOR

Halihazırda Doğu Guta’da görev yapan Rus asker Vitaliy, Sputnik’e açıklamasında, sivillere yardım görevini yerine getirmekten keyif aldığını belirterek, “İnsanlara gıda ve ilaç yardımı sağlanıyor, tıbbi yardım yapılıyor, zira onlar uzun süredir sürekli stres şartlarında yaşadı” dedi.

Rus asker, Rus ve Suriye ordularının işbirliğinin iki halk arasında gerçek dostluk ve kardeşliğin en iyi örneği olduğunu söyledi.