'Suriye ordusu, Doğu Guta'daki iki yerleşim biriminde kontrolü sağladı'

Suriye ordusunun başkent Şam kırsalındaki Doğu Guta'da teröristlerin elindeki en büyük yerleşim birimlerinden Ayn Tarma ve Haresta'yı tamamıyla ele geçirdiği belirtildi.

Sputnik'e konuşan bir yerel kaynak, "Ordu, Ayn Tarma ve Haresta'yı kontrol ediyor. Militanlar, Caubar ve İrbin'de direnişe son verdi. Şu anda sadece Duma militanların kontrolünde" ifadelerini kullandı.

Kaynak, militanların ve ailelerinin Haresta'dan tahliye edilmesinin ardından istihkam tugaylarının bu kasabada çalışmalara başladığının da altını çizdi.

BUgün itibarıyla Şam kırsalındaki Doğu Guta'da teröristlerin elinde bulunan tek yerleşim birimi Duma. Duma'nın özgürleştirilmesi sonrası Şam'ın doğu kırsalı militanlardan tamamen kurtarılmış kabul edilebilecek.