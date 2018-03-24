Tahran: ABD şahinleşirken Rusya, Çin ve İran safları sıkılaştırmalı

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, "ABD, İran'a karşı daha saldırgan politikalar izlemeyi hedefliyor. Biz de buna karşılık Doğu'ya özellikle Çin ve Rusya'ya bakışımızı güçlendirmeliyiz" dedi.

© AFP 2018/ Alex WONG Bolton'un tartışma yaratan Türkiye yorumları

BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmış olan İran'la nükleer anlaşmayı iptal etmeye yeminli ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaş yanlısı çok şahin iki ismi en kritik iki göreve getirmesinin ardından Tahran'dan önemli bir açıklama geldi.

POMPEO-BOLTON ETKİSİ

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, CIA Başkanı Mike Pompeo'nun ABD Dışişleri Bakanlığına, Bush yönetiminin neo conlarından John Bolton'un ABD Ulusal Güvenlik Danışmanlığına atanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Burucerdi, Washington'ın daha da sertleşecek politikalarına karşı durabilmek için Rusya ve Çin'le ilişkileri güçlendirmek gerektiğini söyledi.

Iran looking East, to further strengthen cooperation with China and Russia to stand up to Bolton-Trump-Netanyahu-Salman hawkish views on Iran, says Alaeddin Boroujerdi, head of Iranian parliament's National Security and Foreign Policy Committee. https://t.co/kDVQ8RFuZx — Massoumeh (@Massoumehtorfeh) 24 Mart 2018

© REUTERS/ IDF İsrail’den 'Biz vurduk' itirafı: 2007’deki bu başarımız, varlığımızı tehdit edenlerin nükleer silahı olmasına izin vermeyeceğimizi gösterdi, o gün Suriye’ye, bugün İran’a

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Trump'ın savaş yanlısı ve İran karşıtı John Bolton'u Ulusal Güvenlik Danışmanı atamasının Tahran'a karşı daha saldırgan politikalar izleneceğine işaret ettiğini belirterek şu yorumunu yaptı:

''İran'a karşı şahin unsurların devreye sokulması, ABD yönetiminin baskıyı artırmak istediğini gösteriyor. Buradaki temel amaç ABD'nin ekonomik sorunlarını çözecek şekilde İsrail ve Suudi Arabistan yönetimlerini teskin etmek.''

'RUSYA VE ÇİN'İN DE ABD İLE BAŞI DERTTE'

İran'ın Ortadoğu'daki politikalarından geri adım atmaması gerektiğini savunan Burucerdi, "Biz de buna karşılık Doğu'ya, özellikle de Çin ve Rusya'ya bakışımızı güçlendirmeliyiz. ABD yaptırımlarının hedefi olup bu ülkeyle ciddi sorunları bulunan Çin ve Rusya gibi önemli ülkelerle ilişkilerimizi takviye etmeliyiz'' dedi.

© REUTERS/ Nir Elias Netanyahu: Düşmanlarımızın nükleer silah edinmelerini engellemeyi sürdüreceğiz

Burucerdi, 'BM Güvenlik Konseyi'nin iki önemli ve etkili üyesi' diye nitelediği Çin ve Rusya ile kurulan güçlü ilişkilerin, ABD'nin İran'a karşı izlediği saldırgan politikayı etkisiz hale getirmeye yardımcı olacağının altını çizdi.

TILLERSON GİTTİ, AB NEREYE KADAR?

Trump'ın göreve geldiği günden beri İran'la nükleer anlaşmayı ortadan kaldırarak İsrail ile Suudi Arabistan'a garanti vermeye çalıştığını belirten önde gelen İranlı milletvekili, Trump'ın bu çabaların bugüne dek Avrupa Birliği ülkeleri ve Trump tarafından görevden alınan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın muhalefeti sonucu başarılı olamadığını kaydetti.

GÜMRÜK VERGİSİ KRİZİ ÖRNEĞİ

Son gelişmelerden örnekler verirken Trump'ın Çin'e getirdiği devasa boyuttaki ek gümrük vergileri sonrası Pekin yönetimi ile ekonomik ilişkilerin artmasının önemine dikkati çektii.