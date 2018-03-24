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    Tahran'da Besiç graffitisi

    Tahran: ABD şahinleşirken Rusya, Çin ve İran safları sıkılaştırmalı

    © AP Photo/ Ibrahim Noroozi
    Ortadoğu
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    İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, "ABD, İran'a karşı daha saldırgan politikalar izlemeyi hedefliyor. Biz de buna karşılık Doğu'ya özellikle Çin ve Rusya'ya bakışımızı güçlendirmeliyiz" dedi.

    Bush yönetiminin en şahin, en neo-com isimlerinden John Bolton Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak geri döndü
    © AFP 2018/ Alex WONG
    Bolton'un tartışma yaratan Türkiye yorumları
    BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmış olan İran'la nükleer anlaşmayı iptal etmeye yeminli ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaş yanlısı çok şahin iki ismi en kritik iki göreve getirmesinin ardından Tahran'dan önemli bir açıklama geldi.

    POMPEO-BOLTON ETKİSİ

    İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, CIA Başkanı Mike Pompeo'nun ABD Dışişleri Bakanlığına, Bush yönetiminin neo conlarından John Bolton'un ABD Ulusal Güvenlik Danışmanlığına atanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Burucerdi, Washington'ın daha da sertleşecek politikalarına karşı durabilmek için Rusya ve Çin'le ilişkileri güçlendirmek gerektiğini söyledi.

    İsrail'in 2007'de Suriye'de yok ettiğini duyurduğu nükleer reaktör
    © REUTERS/ IDF
    İsrail’den 'Biz vurduk' itirafı: 2007’deki bu başarımız, varlığımızı tehdit edenlerin nükleer silahı olmasına izin vermeyeceğimizi gösterdi, o gün Suriye’ye, bugün İran’a
    'İSRAİL VE SUUDİ REJİMLERİNİ TESKİN İÇİN'

    İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Trump'ın savaş yanlısı ve İran karşıtı John Bolton'u Ulusal Güvenlik Danışmanı atamasının Tahran'a karşı daha saldırgan politikalar izleneceğine işaret ettiğini belirterek şu yorumunu yaptı:

    ''İran'a karşı şahin unsurların devreye sokulması, ABD yönetiminin baskıyı artırmak istediğini gösteriyor. Buradaki temel amaç ABD'nin ekonomik sorunlarını çözecek şekilde İsrail ve Suudi Arabistan yönetimlerini teskin etmek.''

    'RUSYA VE ÇİN'İN DE ABD İLE BAŞI DERTTE'

    İran'ın Ortadoğu'daki politikalarından geri adım atmaması gerektiğini savunan Burucerdi, "Biz de buna karşılık Doğu'ya, özellikle de Çin ve Rusya'ya bakışımızı güçlendirmeliyiz. ABD yaptırımlarının hedefi olup bu ülkeyle ciddi sorunları bulunan Çin ve Rusya gibi önemli ülkelerle ilişkilerimizi takviye etmeliyiz'' dedi.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS/ Nir Elias
    Netanyahu: Düşmanlarımızın nükleer silah edinmelerini engellemeyi sürdüreceğiz

    Burucerdi, 'BM Güvenlik Konseyi'nin iki önemli ve etkili üyesi' diye nitelediği Çin ve Rusya ile kurulan güçlü ilişkilerin, ABD'nin İran'a karşı izlediği saldırgan politikayı etkisiz hale getirmeye yardımcı olacağının altını çizdi.

    TILLERSON GİTTİ, AB NEREYE KADAR?

    ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman Beyaz Saray Oval Ofis 20 Mart 2018
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    Trump'tan Suudi Veliaht Prensi'ne çizelgeli muamele
    Trump'ın göreve geldiği günden beri İran'la nükleer anlaşmayı ortadan kaldırarak İsrail ile Suudi Arabistan'a garanti vermeye çalıştığını belirten önde gelen İranlı milletvekili, Trump'ın bu çabaların bugüne dek Avrupa Birliği ülkeleri ve Trump tarafından görevden alınan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın muhalefeti sonucu başarılı olamadığını kaydetti.

    GÜMRÜK VERGİSİ KRİZİ ÖRNEĞİ

    Son gelişmelerden örnekler verirken Trump'ın Çin'e getirdiği devasa boyuttaki ek gümrük vergileri sonrası Pekin yönetimi ile ekonomik ilişkilerin artmasının önemine dikkati çektii.

    Etiketler:
    John Bolton, Mike Pompeo, Donald Trump, Alaaddin Burucerdi, Çin, Rusya, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
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