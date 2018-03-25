Irak'ta, IŞİD'den pusu: 8 polis öldü

Diyala Emniyetinden Yüzbaşı Habib eş-Şemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IŞİD üyelerinin Bağdat-Kerkük karayolu, Hamrin Dağları mevkisinde pusu kurarak rehin aldığı 8 polisi civardaki bir tepeye götürdüğünü ve yakın mesafeden ateş açarak infaz ettiğini söyledi.
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Teğmen Semir el-Hamidi ise olayın ardından bölgeye federal polis ve Haşdi Şabi güçlerinin sevk edildiğini kaydetti.
IŞİD'ın son dönemde gerilla savaşı yöntemini kullanarak düzenlediği saldırıların yoğunlaştığı belirtiliyor.
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