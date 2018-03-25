Rusya: Afganistan’da IŞİD’e helikopterlerle militan ve silah yardımı yapılıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da Taliban’ın eylemlerini ve IŞİD’in ülkedeki varlığını artırmasından endişe duyduklarını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında kime ait olduğu belirsiz helikopterlerle IŞİD’e militan ve silah yardımı yapıldığı kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında "Afganistan’ın çeşitli yerlerinde silahlı saldırı gerçekleştiren Taliban militanlarının terör eylemlerinde bir artış olması ve IŞİD’in ülkenin BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkeleri ile sınırı olan kuzey vilayetlerinde varlığını artırması endişe verici" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca ülkede kime ait olduğu bilinmeyen helikopterlerle IŞİD’e militan ve silahların bırakıldığı, konuyla ilgili soruşturma yürütülmesi gerektiği vurgulandı.