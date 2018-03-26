Suudi Arabistan, Riyad'a atılan balistik füzeyi imha etti

© AP Photo/ Hasan Jamali Suudi Arabistan, Yemen'den atılan balistik füzeyi engelledi

Başkent Riyad'ın pek çok yerinde büyük bir patlama sesinin duyulmasının ardından Suudi Arabistan İhbariye televizyonu, Hava Kuvvetleri'nin, Riyad'ın kuzeydoğusunda bir balistik füzeyi imha ettiğini duyurdu.

Söz konusu balistik füzenin savunma sistemleri tarafından imha edildiği ve can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabında, "Suudi Arabistan, evlatları tarafından korunacaktır. Allah'ın fazileti ve kahraman güçlerimiz sayesinde güvendeyiz" mesajı paylaşıldı.

Yemen'de Husiler tarafından daha önce de Riyad'a fırlatılan balistik füzeler havada imha edilmişti.