Mısır'da devlet başkanlığı seçimi için sandıklar açıldı. 3 gün sürecek seçimlerde tüm ciddi muhalif rakiplerinin baskıdan şikayet ederek yarıştan çekilmesi nedeniyle, mevcut Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin kolay bir zafer kazanması bekleniyor. Seçimlere katılım oranının dikkat edilecek en önemli nokta olduğu belirtiliyor.

Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013'te askeri darbeyle devrilmesinin ardından Mısır'ın başına geçen 63 yaşındaki eski general Abdülfettah Sisi seçimlerde 4 yıllık 2. dönemi için yarışıyor.

Milli Seçim Kurulu'nun verilerine göre, ülke içi ve dışında toplam 59 milyon 78 bin 138 kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenler, Mısır içinde 13.687 sandıkta oy kullanıyor. 18.678 yargı mensubunun denetlediği seçimlerde 103.000 memur görev yapıyor.

Seçimleri 54 yerli ve 9 yabancı kuruluşun yanı sıra 680 yabancı gazeteci takip ediyor. Seçmenler, 27 vilayetin tamamında oy kullanabilecek.

SİSİ'NİN KARŞISINDA TEK ADAY YARIŞIYOR

Darbeden sonra 2014'te yapılan seçimleri yüzde 97 oy oranı ile kazanan Sisi'nin karşısında yalnızca bir aday, liberal eğilimli Ghad (Yarın) Partisi'nin liderliğini yapan Musa Mustafa Musa yer alıyor.

Uzun süredir Sisi'ye destek olduğu bilinen Musa 'göstermelik bir aday' olarak niteleniyor. Zira Musa'nın Yarın Partisi, liderleri yarışa son dakikada dahil olmadan önce Sisi'ye 2. dönemi için desteğini açıkça duyurmuştu.

Musa suçlamaları redderken Mısır Seçim Komisyonu seçimin adil ve şeffaf olmasını sağlayacağını açıkladı.

© REUTERS/ Amr Abdallah Dalsh Kahire'deki oy verme işlemleri sırasında alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti

Birçok Mısırlı ABD'nin yakın müttefiği Sisi'nin 2011'deki ayaklanmaların ardından ülkeye özellikle ekonomik alanda istikrar getirdiğini savunurken, muhalifleri Sisi döneminde kendilerine yönelik baskıları dile getirerek seçimleri bir 'maskaralık' olarak değerlendiriyor.

© REUTERS/ Mısır Cumhurbaşkanlığı Mısır'da cumhurbaşkanlığı adayları resmen açıklandı

Seçimlere düşük oranlı bir katılım Sisi'nin gelecek planlarına engel olabilir bu nedenle yönetim halkı seçimlere katılım için teşvik ediyor. 2014 seçimlerine katılım da yüzde 50'den az olmuştu.

Başkent Kahire'deki seçim merkezlerinde sabah saatlerinden itibaren kuyruklar oluştu ancak gözlemciler aşırı bir kalabalık tespit edilmediğini belirtti.

Reuters'e konuşan 76 yaşındaki kamu görevlisi Saad Şahata "Buraya Cumhurbaşkanı Sisi'yi desteklemeye geldik. Seçime katılmayan herkes haindir" diye konuştu.

Sisi de oyunu Kahire'deki seçim merkezinde kullandı.

​Resmi El Ahram gazetesi de editoryal makalesinde seçmenlerin az tercih hakkı olduğunu kabul etti ancak seçimlerin yapılmasının iç ve dış tehditlerle yüzleşen Mısır'ın gücünü kazanmaya başladığını işaret ettiğini savundu.

Yurt dışında yaşayan seçmenler 16, 17 ve 18 Mart tarihlerinde sandık başına gitmiş, ancak katılım beklenenden az olmuştu.

Seçim sonuçlarının 2 Nisan'da açıklanması bekleniyor. Eğer iki adaydan biri mutlak çoğunluğu elde edemezse 19-21 ve 24-26 Nisan tarihlerinde 2. tur seçim yapılacak.

© REUTERS/ Amr Abdallah Dalsh Kahire'de bir seçim afişi. Afişte Cumhurbaşkanı Sisi'nin fotoğrafının yanında 'Umut sizsiniz' yazıyor

SİSİ'NİN EN GÜÇLÜ RAKİBİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

© REUTERS/ Mohamed Abd El Ghany Sisi'ye rakip çıkan eski generali ordu gözaltına aldı

Seçim öncesi birçok önde gelen muhalif lider ve hareket boykot çağrısı yaparken, Sisi'nin en güçlü rakibi eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan, ordunun 'habersiz aday olduğu' suçlamasının ardından gözaltına alınmış ve devlet başkanlığı adaylığı düşürülmüştü.

Sisi'nin diğer rakipleri de çekilmek zorunda kalmıştı. Geçen yıl adaylığını açıklayan eski hava kuvvetleri komutanı ve eski başbakan Ahmet Şefik, aralık ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gözaltına alınmasının ardından adaylığını geri çekmişti. Eski Devlet Başkanı Enver Sedat'ın yeğeni olan eski milletvekili Muhammed Enver Sedat da Sisi yandaşlarının siyasi lincine maruz kaldığını söyleyip güvenlik gerekçesiyle çekillmişti.

Muhalifleri Sisi'nin 2014'te seçilmesinden bu yana kemer sıkma önlemleri ve muhaliflerini, aktivistleri ve bağımsız medyayı susturması nedeniyle popülerliğinin azaldığı yorumunu yapıyor.

Mısır mahkemeleri yüzlerce İhvan (Müslüman Kardeşler) mensubu için de 2013'ten bu yana idam cezalarını onaylamıştı. İhvan da seçimi boykot ediyor.

Batılı ülkeler ve Körfez ülkeleri'nin dahil olduğu Sisi'nin müttefikleri ise Sina Yarımadası'nda Selefi militanlarla savaşan ve siyasi kaostan yavaş yavaş sıyrılan ülkede istikrarı sürdürmek için bu önlemlerin gerekli olduğunu savunuyor.