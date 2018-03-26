Rusya: Son 48 saatte 6500 militan Doğu Guta'dan İdlib'e tahliye edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son iki gün içinde 6441 militan aileleriyle birlikte İrbin kasabasından İdlib kentine yerleştirildi" dendi.

Bakanlığın açıklamasına göre cumartesi günü 981 militan 17 otobüsle İrbin'deki koridor üzerinden Doğu Guta'yı terk etti.

Tahliye operasyonları dün de devam ederken 5453 militan ve aile bireyleri 81 otobüsle İdlib'e götürüldü.

Militanların ve ailelerinin bulunduğu konvoyun güvenliğini güzergah boyunca Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi yetkililerinin kontrolünde Suriye polisi ve Suriye Kızılayı temsilcileri temin etti.

DOĞU GUTA'DAN AYRILAN SİVİLLERİN TOPLAM SAYISI 114000 OLDU

Rusya Savunma Bakanlığı, insani molaların başladığı 27 Şubat'tan itibaren yaklaşık 114000 kişinin Doğu Guta'yı terk ettiğini de açıkladı.

Açıklamada, "25 Mart'ta yaklaşık 1100 sivil, Muhayyam el Vafedin insani koridoru üzerinden Doğu Guta'nın Duma ilçesinden ayrıldı. İnsani molaların başladığı tarihten bu yana Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi'nin yardımıyla tahliye edilenlerin sayısı toplam 113715 oldu" ifadelerine yer verildi.