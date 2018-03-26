Demir Kubbe, yanlış alarmla faaliyete geçti, İsrail'de panik havası estirdi

İsrail'in Gazze Şeridi sınırı boyunca konuşlandırdığı Demir Kubbe hava savunma sistemi, 'Hamas'tan roket saldırısı' alarmıyla faaliyete geçti. Ancak daha sonra İsrail ordusu, Gazze'de makineli tüfekler ateşlenince Demir Kubbe'nin yanlış alarm verdiğini kabul etti.

İsrail'in güneyinde pazar gecesi geç saatlerde on binlerce kişiyi sığınaklara inmeye çağıran roket saldırısı uyarısı yapan sirenler çaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi sınırının semalarında da İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sisteminin önleyici füzeleri cirit attı.

Extensive Hamas drill triggers Israel's Iron Dome missile defense system overnight https://t.co/gNttycxMY1 — Haaretz.com (@haaretzcom) 26 Mart 2018

Her birinin maliyeti 100 bin dolara yaklaşan füzelerden onlarca fırlatıldı.

IT WAS A DRILL — Iron Dome fires mistakenly in response to Hamas drill — Incoming alarms sound throughout area surrounding Gaza Strip as system triggered by live-fire exercise within Strip; IDF retaliates with tank fire. @_Boycott_Israel @Israel @IsraelinPH pic.twitter.com/lAQxKw1p5P — Bong GO sa Senado (@SalmanRanaw) 26 Mart 2018

Ama İsrail'e yönelik herhangi bir roket ateşlenmediğinden, bir süre sonra İsrail ordusu, Gazze sınırında durumun normal olduğu açıklaması yapmak zorunda kaldı.

YANLIŞ ALARMA MİSİLLEME

Buna rağmen İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki iki Hamas mevzisine tank ateşiyle 'misilemede' bulundu.

Bu kadar panik ve kargaşadan sonra, yanlış alarmın tetiklenmesinin, Hamas'ın Gazze'de tatbikat sırasında makineli tüfekleri ateşlemesinden kaynaklandığı anlaşıldı.

İsrail ordu sözcüsü ''Tüm alarmları, Gazze'deki makineli tüfek ateşi tetikledi. İsrail topraklarına düşen bir roket bulunmuyor'' açıklaması yaptı.

© AFP 2018/ MENAHEM KAHANA İsrail bu kez denize Demir Kubbe kuracak

''İsrail topraklarına yönelik ter türlü ateş açılmasını ciddiye alıyoruz'' denilerek Hamas'ın gerçek mermilerle yaptığı tatbikatın İsrail'e yönelik saldırı olarak algılandığı ima edildi.

'TEKNİK NEDENLER ARAŞTIRILACAK'

Demir Kubbe ve alarm sistemlerinin yanlış alarmla faaliyete geçmesinin tekrarlanmaması için İsrail ordusunun teknik nedenleri araştıracağı duyuruldu.

Güney İsrail sakinleri pazar gecesi gökyüzünün önleyici füze 'şovuyla' aydınlanmasının video görüntülerini yayımladı.

FOOTAGE: #Israel’s Iron Dome was activated tonight by false alarm that was triggered by #Hamas machine-guns, wasting dozens of interceptors of which each costs an estimated $ 50,000 — 90,000. #GAZA #PALESTINEpic.twitter.com/OUbja0sZQe — 24 Resistance Axis (@Syria_Hezb_Iran) 25 Mart 2018

​HAMAS'TAN BÜYÜK TATBİKAT

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık'ta Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanımasından beri İsrail-Filistin gerginliği tavan yaptı.

Son olarak Hamas pazar günü yüzlerce militanının katıldığı tatbikat başlattı, ancak roket denemelerini İsrail değil, deniz yönünde yaptı.

The Islamic militant group Hamas that rules Gaza has staged a large-scale military drill in the impoverished territory. https://t.co/OVH2tquC7C pic.twitter.com/dkPPWFIhgA — ABC News (@ABC) 26 Mart 2018

© AFP 2018/ GIL COHEN-MAGEN İsrail ve ABD, kapsamlı hava ve füze savunma tatbikatına başlıyor

27 Mart 2011'den beri operasyonel olan ve İsrail'e göre bugüne dek binlerce roketi havada önleyerek etkisiz hale getiren Demir Kubbe, İsrail yapımı olsa da ABD tarafından finanse ediliyor.

ABD'DEN BU YIL REKOR BÜTÇE: 705 MİLYON DOLAR

Trump'ın İsrail'e koşulsuz desteği kapsamında bugün İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'dan 'İsrail füze savunma sistemi için ABD'nin bu yıl 705 milyon dolar vereceği' açıklaması geldi.

© Sputnik/ Vladimir Astapkovich İsrail ve ABD'den ortak füze savunma sistemi denemesi

Liberman ''ABD Kongresi'nin İsrail'in füze savunma programı için rekor miktarı onayladığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum: 2018'de 705 milyon dolar'' dedi.

''Bu, füze savunma programı için bugüne değinki en büyük bütçe'' vurgusu yapan şahin bakan, ''Para, Demir Kubbe, Davud'un Sapanı ve Arrow (Hetz) —3 sistemlerinin önleyici füzlerinin seri üretimi ve gelecekteki tehditlere karşı çok katmanlı savunma dizilimi kuurlması için kullanılacak'' dedi