Rus Genelkurmayı: Ceyşul İslam militanları, Doğu Guta'dan ayrılmaya hazır

Rusya Genelkurmay yetkilisi Stanislav Gacimagomedov, Ceyşul İslam liderlerinin, Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezindeki askerler ile temas halinde olduğunu kaydetti.
Rus yetkili ayrıca, Ceyş'ül İslam militanlarının Duma'dan ayrılması için sadece militanların tahliyesinde kullanılacak otobüslerin sayısı gibi teknik meselelerin çözülmesi gerektiğini ekledi.
Doğu Guta'dan tahliye anlaşmasını kabul eden iki büyük örgüt olan Ahrar'uş Şam ve Feylak el Rahman militanları geçen hafta bu bölgeden tahliye edilip İdlib'e götürülmüştü. Bu grupların ardından Doğu Guta bölgesinde son büyük örgüt olarak Ceyşul İslam kalmıştı.
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