Rus Genelkurmayı: Ceyşul İslam militanları, Doğu Guta'dan ayrılmaya hazır

Suriye'nin başkenti Şam'ın dışında yer alan Doğu Guta'da daha önce teslim olmayı reddeden Ceyşul İslam (İslam Ordusu) militanlarının silahlarını bırakıp bölgeyi terk etmeye hazır olduğu belirtildi.

Rusya Genelkurmay yetkilisi Stanislav Gacimagomedov, Ceyşul İslam liderlerinin, Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezindeki askerler ile temas halinde olduğunu kaydetti.

Gacimagomedov, "Duma kentindeki militanlar teslim olup buradan ayrılmaya hazır olduklarını ifade ettiler. Onları yakın zamanda buradan çıkaracağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Rus yetkili ayrıca, Ceyş'ül İslam militanlarının Duma'dan ayrılması için sadece militanların tahliyesinde kullanılacak otobüslerin sayısı gibi teknik meselelerin çözülmesi gerektiğini ekledi.

Doğu Guta'dan tahliye anlaşmasını kabul eden iki büyük örgüt olan Ahrar'uş Şam ve Feylak el Rahman militanları geçen hafta bu bölgeden tahliye edilip İdlib'e götürülmüştü. Bu grupların ardından Doğu Guta bölgesinde son büyük örgüt olarak Ceyşul İslam kalmıştı.