Haşdi Şabi Komutanı: PKK Şincar'dan çekildi yerine Haşdi Şabi ve Irak ordusu yerleşti

Irak'ın Sincar (Şengal) kentinde PKK'nın çekildiği belirtilirken, yerine Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin yerleştiği belirtiliyor. Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi Komutanı Kenan Tuzlu, PKK militanlarının Sincar'dan çekildiğini yerine Haşdi Şabi ve Irak ordusunun yerleştiğini söyledi.

Edinilen bilgilere göre Irak'ın Suriye sınırında bulunan stratejik öneme sahip Sincar (Şengal) kentinden PKK çekildi.

PKK'nın hem Sincar kent merkezi hemde kırsal alanından çekildiği belirtilirken, yerine Haşdi Şabi güçleri (Gönüllü Halk Güçleri) ile Irak ordusunun yerleştiği öğrenildi.

PKK Sincar'dan çekildiğini açıklarken, Türkiye'nin PKK'nın kolu olarak gördüğü Şengal Direniş Birlikleri'nin ise (YBŞ) Sincar'da kalacağı belirtiliyor.. YBŞ, kendini Irak'ın bir gücü olarak görüyor ve PKK ile ilişkisinin olmadığını savunuyor.

'PKK 2 GÜN ÖNCE SİNCAR'DAN ÇEKİLDİ, HAŞDİ ŞABİ'DEN BİR TUGAY BÖLGEYE YERLEŞTİ'

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi Komutanı Kenan Tuzlu, PKK militanlarının Sincar'dan çekildiklerini belirterek, şu ifadelri kullandı:

"PKK 2 gün önce Sincar'dan çekildi. Nereye gittiklerini bilmiyoruz. YBŞ güçlerinin çekildikleri yönünde ise herhangi bir bilgi bize gelmedi. Sincar kent merkezine ve kırsal alanına Haşdi Şabi güçleri yerleşti. Haşdi Şabi'den bir tugay yerleşti. Sincar halkını artık olası tehlikelerden bu güçler koruyacak."

KCK YÜRÜTME KONSEYİ 'ÇEKİLİYORUZ' DEMİŞTİ, YBŞ'NİN İSE BÖLGEDE KALACAĞI BELİRTİLİYOR

Ezidilerin yoğun yaşadığı Musul'a bağlı Şengal ilçesi IŞİD'den alındıktan sonra PKK'ya bağlı olduğu savunulan YBŞ güçleri kentte ve kırsalda kalmış, aynı zamanda buralarda üs kurmuştu.

Türkiye ise PKK'nın Şengal'de olmasına sert tepki gösteriyor ve Şengal'ın 'ikinci Kandil olmasına izin vermeyeceklerini' açıklayarak müdahale etmeye hazırlanıyordu.

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı ise 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, Şengal ve çevresinde güvenliğin sağlandığını belirterek, "Şengal'den gerillalarımızı çekiyoruz" ifadelerine yer vermişti.

IŞİD, 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin yoğun yaşadığı 450.000 nüfuslu Sincar ilçesine ağır silahlarla saldırarak kenti ve köylerini ele geçirmişti.

Peşmerge ve Kürt güçleri Şengal'i 2015'in kasım ayında IŞİD'in elinden almıştı. Türkiye'nin PKK'nın kolu olarak gördüğü YBŞ de Şengal'in IŞİD'den alınması operasyonuna katılmıştı.