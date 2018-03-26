Mısır: Türkiye’nin Afrin’deki eylemleri Ermeni ‘soykırımını’ andırıyor

© AA/ Mısır’dan Türkiye’ye ‘Afrin’ kınaması

Açıklamada, "Bu yeni kitlesel imha bizlere, Birinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de Ermeni halkının maruz kaldığı katliamı hatırlatıyor" dendi.

Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin halen susması ve Türkiye'nin Suriye ve Irak topraklarından çıkmasına yol açacak herhangi bir karar almaktan uzak durmasının üzücü olduğu ifade edildi.