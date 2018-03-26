Suriye: Uluslararası toplum, Türk işgaline son verilmesi için derhal harekete geçmeli

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın verdiği habere göre Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Suriye bir kez daha işgalci Türk güçlerinin ön koşulsuz olarak Suriye derhal topraklarından çıkmasını talep ediyor. Suriye uluslararası toplumdan, Afrin'de yıkım ve kan akışına neden olan ve binlerce sakinini yerinden eden Türk işgaline son vermek için acil eylemler talep ediyor" diye açıkladı.

'GÜVENLİK TEHDİTİ YOK EDİLDİYSE NEDEN AFRİN'DEN ÇIKMMIYORSUNUZ?'

Türk yönetiminin teröre karşı mücadele ve kendi güvenliğini sağlama bahanesiyle ordusunu yürütüp Afrin'i işgal ettiğini ileri süren Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'deki iktidar parti yöneticilerinin açıklamaları diyelim ki gerçek, bu durumda şu soru ortaya çıkıyor: eğer güvenlik tehdidi yok edildiyse Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi daha neyi bekliyor ve neden, varlığı uluslararası hukukun eşsiz bir ihlali olan güçlerini geri çekmiyor?" dedi.