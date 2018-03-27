İran medyası: Rakka halkı YPG’ye karşı isyan çıkardı

Haberde, "Olay yerinden bir kaynak bugün, Batı Rakka'da yaşayan çok sayıda kişinin, ABD destekli ‘Demokratik Suriye Güçleri'ne karşı isyan çıkardığını bildirdi. Silahlı çatışmaların yaşandığı bildiriliyor" ifadesi kullanıldı.

Fars ajansına konuşan kaynak, Batı Rakka'daki El-Mansureh yerleşimi ve yakınlarındaki bölgelerin sakinlerinin YPG militanlarıyla çatışmaya girdiğini, sivillerin Kürt birliklere ait birkaç üssü ateşe verdiğini aktardı. Her iki taraftan yaralıların olduğu ifade edildi.

'AŞİRET REİSİNİN GÖZALTINA ALINMASIYLA BAŞLADI'

Çatışmaların, Kürt güçlerinin Bu Khamis aşireti reisi Beşir Hamdan el-Hasmar'ı gözaltına alması üzerine çıktığı kaydedildi.

Ayrıca ağır kaynak kıtlığı yaşayan YPG'nin, Rakka sakinlerini Afrin'deki mağlubiyetlerden doğan zararı karşılamaya zorladığı ortaya çıktı.

Fars'ın haberine göre, yerel sakinler YPG'nin Rakka'nın Tabaka kentindeki her bir aileden 500 Suriye lirası talep ettiğini bildirdi. Kürt militanların aynı kuralları, Batı Rakka'daki Tavihineh kampında da ilan ettiği belirtildi. ‘Askeri harcamaları karşılamayı' reddeden aileler bölgeden kovulmakla tehdit ediliyor.

Ayrıca Kürt militanların, Afrin'deki harcamaları karşılamak için el-Tabka hava üssündeki savaş uçaklarından söktüğü parçaları kimliği belirsiz kişilere sattığı aktarıldı.