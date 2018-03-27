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    Hasan Nasrallah

    Nasrallah: Suudiler İran'la ilişkileri kesmesi için Suriye'ye para teklif etti

    © AFP 2018/ STR
    Ortadoğu
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    Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a göre Suudi kraliyeti, Beşar Esad yönetimine iki kez şu teklifi götürdü: ''Suriye'yi mahveden militanlara desteği kesmeye ve ülkenin yeniden inşası için yüz milyarlarca dolar vermeye hazırız, tek şartla: İran'la ilişkileri keseceksin.''

    ABD Başkanı Donald Trump-Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz
    © AFP 2018/ MANDEL NGAN
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    Lübnan'ın el Ahbar gazetesinin aktardığına göre Lübnanlı Şii örgüt Hizbullah'ın lideri Nasrallah şunları söyledi:

    'HEM ABDULLAH HEM SELMAN'

    ''Üst düzey Suudi makamlar ile Suriyeli heyet arasındaki görüşmelerde, Suudiler, İran ile ilişkilerin sonlandırılması karşılığında teröristleri artık desteklememe ve Suriye'nin yeniden inşası için yüz milyarlarca dolar aktarma teklifinde bulundu. Bu teklif hem önceki Kral Abdullah hem de şimdiki Kral Selman dönemlerinde yapıldı.''

    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz- Lübnan Başbakanı Saad Hariri
    © REUTERS/
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    'ESAD İKİ SEFERDE DE TEKLİFİ REDDETTİ'

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın her iki seferde de teklifi reddettiğini aktaran Nasrallah, ''Bu da göstermektedir ki, Suriye'de yürüttükleri savaşın asıl nedeni İsrail karşıtı direniştir. Çünkü direniş hareketinin zaferleri, ABD'nin bölgedeki gündemine tehdit oluşturmaktadır'' vurgusu yaptı.

    Hizbullah lideri şöyle konuştu:

    Türk askeri ve dev Türk bayrağı
    © AA/ Eşber Ayaydın
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    ''Bugün Hizbullah Irak ve Suriye’de IŞİD terörü ve Amerikan işgali karşısındaki zaferleri ile gücünü ispatlamıştır. Hizbullah Amerika’nın bölgedeki tüm senaryoları için bir tehdittir. Elde ettiğimiz zaferler karşısında ABD ile müttefikleri hüsrana uğramıştır.''

    'SALDIRILAR ARTACAK'

    Hizbullah'ın bugün her zamankinden daha güçlü olduğunu, o yüzden gelecekte daha çok saldırının hedefi yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Nasrallah ''Bizim bugünkü savaşımız bir var olma ve izzet mücadelesidir. Hizbullah'ın meclisteki temsilcileri direnişin sesidir, direnişi korumak ve desteklemek amacıyla orada bulunmaktadırlar'' dedi.

    ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Lübnan cumhurbaşkanlığı sarayında tek başına beklerken
    © REUTERS/ Mohamed Azakir
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    'LÜBNAN SEÇİMLERİNE MÜDAHALE EDİYORLAR'

    ABD, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerini kirli taktikler kullanarak 6 Mayıs'ta yapılacak Lübnan genel seçimlerine müdahale etmek ve direnişi hedef almakla da suçlayan Hizbullah lideri, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kasımda Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi Riyad'a çağırıp esir aldığını ve zorla istifa açıklaması yaptırdığını hatırlatıp bunun 'açıkça savaş ilanı olduğunu' ifade etti.

    'DEVLETİ HİZBULLAH'LA ÇATIŞTIRMAK İSTİYORLAR'

    İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz
    © AP Photo/ Remy de la Mauviniere
    İsrailli bakan: Suriye İran üssüne dönerse Esad'ı hedef alırız
    ''Hizbullah'ı hükümetten uzaklaştırmayı, devletle karşı karşıya getirmeyi, Lübnan’ı zayıflatmayı hedeflediler. Suudi rejiminin projesi, devlet ile direnişi çatıştırmaktır'' diye devam eden Nasrallah, Lübnan ekonomisinin büyük bir çöküş halinde olduğu uyarısı da yaptı.

    'YEMEN'İN BAŞARISI'

    Aynı zamanda 'Yemen halkının Suudilerin işgali karşısındaki azmi, mücadelesi ve elde ettiği başarıları' öven Hizbullah lideri, ''Yemenlilerin Riyad’a gönderdiği 7 füze, Suudi havaalanlarını hedef almamış olsa da, askeri açıdan önemli bir başarıdır. Suudi Arabistan'ın gölgesinde varlığını sürdüren Yemen’in 3 yıl önceki durumu ile bugün arasındaki çok büyük fark vardır'' dedi.

    Etiketler:
    El Ahbar, Hizbullah, Suudi Kralı Abdullah, Muhammed bin Selman, Kral Selman, Saad Hariri, Hasan Nasrallah, Beşar Esad, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye
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