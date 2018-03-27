Nasrallah: Suudiler İran'la ilişkileri kesmesi için Suriye'ye para teklif etti

'HEM ABDULLAH HEM SELMAN'
''Üst düzey Suudi makamlar ile Suriyeli heyet arasındaki görüşmelerde, Suudiler, İran ile ilişkilerin sonlandırılması karşılığında teröristleri artık desteklememe ve Suriye'nin yeniden inşası için yüz milyarlarca dolar aktarma teklifinde bulundu. Bu teklif hem önceki Kral Abdullah hem de şimdiki Kral Selman dönemlerinde yapıldı.''
'ESAD İKİ SEFERDE DE TEKLİFİ REDDETTİ'
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın her iki seferde de teklifi reddettiğini aktaran Nasrallah, ''Bu da göstermektedir ki, Suriye'de yürüttükleri savaşın asıl nedeni İsrail karşıtı direniştir. Çünkü direniş hareketinin zaferleri, ABD'nin bölgedeki gündemine tehdit oluşturmaktadır'' vurgusu yaptı.
Hizbullah lideri şöyle konuştu:
Nasrallah: Saudis offered Syria money to cut Iran ties https://t.co/xjis1ShKOL pic.twitter.com/MngzUKzZUM— Press TV (@PressTV) 27 Mart 2018
'SALDIRILAR ARTACAK'
Hizbullah'ın bugün her zamankinden daha güçlü olduğunu, o yüzden gelecekte daha çok saldırının hedefi yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Nasrallah ''Bizim bugünkü savaşımız bir var olma ve izzet mücadelesidir. Hizbullah'ın meclisteki temsilcileri direnişin sesidir, direnişi korumak ve desteklemek amacıyla orada bulunmaktadırlar'' dedi.
'LÜBNAN SEÇİMLERİNE MÜDAHALE EDİYORLAR'
ABD, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerini kirli taktikler kullanarak 6 Mayıs'ta yapılacak Lübnan genel seçimlerine müdahale etmek ve direnişi hedef almakla da suçlayan Hizbullah lideri, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kasımda Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi Riyad'a çağırıp esir aldığını ve zorla istifa açıklaması yaptırdığını hatırlatıp bunun 'açıkça savaş ilanı olduğunu' ifade etti.
'DEVLETİ HİZBULLAH'LA ÇATIŞTIRMAK İSTİYORLAR'
'YEMEN'İN BAŞARISI'
Aynı zamanda 'Yemen halkının Suudilerin işgali karşısındaki azmi, mücadelesi ve elde ettiği başarıları' öven Hizbullah lideri, ''Yemenlilerin Riyad’a gönderdiği 7 füze, Suudi havaalanlarını hedef almamış olsa da, askeri açıdan önemli bir başarıdır. Suudi Arabistan'ın gölgesinde varlığını sürdüren Yemen’in 3 yıl önceki durumu ile bugün arasındaki çok büyük fark vardır'' dedi.
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