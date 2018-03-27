Suriye: Cihatçılar İdlib’de kimyasal saldırı hazırlığı yapıyor

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, yeni kimyasal silahlı provokasyonun, bazı Batı ülkelerinin teşvikiyle cihatçıların hareket ettiği İdlib’de yaşanabileceğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Caferi, "Teröre sponsorluk yapan ülkeler teröristlere bir kez daha kimyasal silah kullanma talimatını verdi" dedi. Caferi, konuyla ilgili bilgiyi BMGK başkanına sunduklarını bildirdi.

'PROVOKASYONU BATI MEDYASI AKTARACAK'

"Bu tezgah, birçok ülke ve Beyaz Miğferler'in katılımıyla gerçekleştirilecek ve Batı medyası tarafından aktarılacak" diyen Caferi, saldırı üzerinde çalışan yabancı uzmanların, kadın ve çocukları kullanmak istediğini kaydetti.

© AFP 2018/ Ammar SULEIMAN Rusya: Militanlar Doğu Guta'da kimyasal provokasyon hazırlığında

Cihatçıların sivil halka karşı zehirli gaz kullanacağını söyleyen Caferi sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaralılar İsrail'deki hastanelere kaldırılacak. İsrailli doktorlardan duyacağımız ifadeleri hayal edebiliyor musunuz? Bu, İdlib'de yeni bir tiyatro oyunu olacak."

Caferi, "Tüm bunlar Suriye-Türkiye sınırında yaşanacak" diye ekledi.