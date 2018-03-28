Ankara ile körebe oyunu mu?: PYD'nin başını çektiği unsurlardan Suriye Gelecek Partisi

PYD/YPG'nin yeni bir partileşme sürecine gitmesiyle Kürtler, Araplar, Türkmenler ve Süryaniler dahil 700 temsilcinin katıldığı Rakka'daki toplantıyla Suriye Gelecek Partisi kuruldu. Böylece ABD'nin talimatıyla PKK'den uzaklaşma imajı çizilerek Türkiye'yi teskin etmenin amaçlandığı söyleniyor.

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı karşısında PKK ve YPG'nin Suriye'deki Afrin'den çekilip Irak'taki Sincar'dan (Şengal) çekildiğine dair açıklama yapmasının ardından, Suriye'nin kuzeyinden yeniden partileşme haberi geldi.

PYD/YPG'nin öncülüğünde tek taraflı ilan edilen Kuzey Suriye Federasyonu ile Rakka, Deyr ez Zor ve Halep'ten Araplar, Türkmenler ve Süryaniler dahil 700 temsilcinin katıldığı bir toplantıyla Suriye Gelecek Partisi'nin temelleri atıldı.

Founding conference of Future Syria Party begins in al-Raqqa https://t.co/i2x7TvmNnR pic.twitter.com/7ZpbKoTcsg — Wladimir (@vvanwilgenburg) 27 Mart 2018

Kuruluş konferansı, YPG'nin omurgasını oluşturduğu, ABD'nin desteklediği Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından IŞİD'den kurtarılan, ancak Suriyeli Arapların coğrafyası kabul edilen Rakka'da düzenlendi.

ADEMİ MERKEZİYETÇİ VURGUSU

Kürtçe kısaltması HSM, Türkçe kısaltması SGP olan yeni partileşmenin sloganı, 'Demokratik, Çoğulcu, Ademi Merkeziyetçi Suriye' olarak açıklandı.

Syria’s Future Party: The SDF Creates a New Political Formation #Syria https://t.co/jAoeP12Cy2 via @observesyria — Lucifuge Rofocale (@rofoca_lucifuge) 28 Mart 2018

© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan: Bir gece ansızın Sincar'a da gireriz

PKK ve PYD/YPG karşıtlığıyla tanınan Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği Başkanı Abdülaziz Temo gibi kaynaklar, ABD öncülüğündeki koalisyonun, DSG'ye, daha geniş bir kitleye hitap etmesini, Suriye hükümetiyle daha uzlaşmacı bir portre çizmesini, federalizm yerine ademi merkeziyetçilik kavramını kullanmasını ve PKK ile görünür bağlardan vazgeçmesini tavsiye ettiğini söyledi. Bu kapsamda yeni parti kisvesi altında Türkiye'nin tepkilerinin yatıştırılmasının amaçlandığını belirtti.

'ABD'NİN ETKİN OLDUĞU BÖLGEDE SEÇİMLER DÜZENLENECEK' © Sputnik/ Hikmet Durgun 'PKK, Sincar'da kalan son güçlerini de çekiyor'

''HSM'yi (SGP) doğu vilayetlerinde Arap partilerin kurulması izleyecek ve sonra da ABD'nin nüfuzu altındaki bölgede seçimler düzenlenecek'' diyen Abdülaziz Temo, şu değerlendirmeyi yaptı.

'KANDİL'İN KONTROLÜNDE'

''Adı değişti diye DSG'nin davranışları yöntemleri değişmeyecek. Çünkü her şey hala Kandil'deki liderlerin ve Öcalan'ın ideolojisinin kontrolü altında. Bu adım Nusra Cephesi'nin Kaide ile ilişkilerini inkar etmek için adını değiştirmesine benziyor.''

'ABD İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ FIRAT'IN DOĞUSU PAZARLIKLARI İÇİN' © Sputnik/ Hikmet Durgun Irak Ordu Sözcüsü Tümgeneral Resul: Sincar'da PKK'nın çekildiği bölgelerde güçlerimiz konuşlandı

Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği Başkanı ''Bu adım, ABD yönetiminin Türklerle gelecekte Fırat'ın doğusu için yapacağı anlaşmalara hazırlık niteliğinde'' dedi.

Salı günü HSM'nin (SGP) kurulmasıyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'e günlük brifingde sorular yöneltildi.

'ÇÖZÜM SÜRECİNDEN YANA HER PARTİYİ DESTEKLERİZ' © Sputnik/ Hikmet Durgun Haşdi Şabi Komutanı: PKK Şincar'dan çekildi yerine Haşdi Şabi ve Irak ordusu yerleşti

'Suriye'de BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı Suriye'nin geleceği için siyasi müzakere sürecini öngören kararına saygı duyan her siyasi partiyi memnuniyetle karşıladıklarını' söyleyen Nauert, ''Suriye'deki korkunç durumdan çıkışı, askeri değil, siyasi çözümde gören bütün grupları elbette destekleriz'' dedi.

'ÇOKLU ETNİK YAPISIYLA BÖLGEYİ TEMSİL EDİYOR' © REUTERS/ Irak Başbakanlığı Basın Ofisi İbadi: Sincar'a ek askeri güç gönderdik

''Suriye Gelecek Partisi size göre PYD/YPG'nin bir parçası mıdır'' sorusu üzerine, Nauert, yeni partinin çoklu bir etnik yapıdan oluştuğunu ve o bölgenin yapısını temsil ettiğini düşündüklerini dile getirdi.

HİTAP VE TARTIŞMALARIN ARDINDAN

27 Mart'ta Rakka'nın El Fırat Stadyumu'nda düzenlenen kuruluş konferansında, ilkin Konferans Hazırlık Komitesi'nin 7 üyesi seçildi. Komite, partinin kuruluş amacıyla ilgili belgeyi hazırladı. Ardından Rakka Ulusal Konseyi, Arap Ulusal Organı, Demokratik Toplum Hareketi, Suriye Kürt Ulusal İttifakı, Demokratik Toplanma, Süryani Birlik Partisi'nin temsilcileri konuşmalar yaptı. Parti programıyla ilgili tartışmaların ardından HSM liderliğine İbrahim el Kaftan seçildi.

© AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN ABD: Menbiç'ten çekilmek gibi bir niyetimiz yok

PARTİ LİDERİ MENBİÇLİ ARAP

Ankara'nın YPG'nin çekilmesini talep ettiği, aksi takdirde operasyon düzenleyeceği uyarısı yaptığı Menbiç'ten gelen bir Arap olan İbrahim el Kaftan (49), Beyrut Arap Üniversitesi mezunu bir mimar ve mühendis. 2000'lerden beri yolsuzluk karşıtı hareketlerde sesini duyurmaya başladığı ve çeşitli grupların hedefi olduğu söyleniyor. HMS Genel Sekreterliğine ise Kürt temsilcilerden Hevrin Halef seçildi.