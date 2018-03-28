Kayıt
19:25 28 Mart 2018
Ankara+ 7°C
İstanbul+ 9°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Gazze İsrail sınırı protesto çatışma

    İsrail, Gazze sınırına 100'ü aşkın keskin nişancı konuşlandırdı

    © REUTERS/ Ibraheem Abu Mustafa
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İsrail'in kuruluşunun 70. yıldönümü olan 14 Mayıs'a dek Gazze'de 6 hafta boyunca protesto gösterisi düzenlenecek. İsrail ordusunun misilleme olarak sınıra 100'den fazla keskin nişancı konuşlandırması, bölgede daha fazla kan döküleceği endişesini doğurdu.

    İsrail Demir Kubbe
    © AFP 2018/ JACK GUEZ
    Demir Kubbe, yanlış alarmla faaliyete geçti, İsrail'de panik havası estirdi
    ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık'ta Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanımasından beri kutsal topraklarda tansiyon yeniden tavan yaparken gözler İsrail'in kuruluşunun 70. yıldönümü törenlerine sahne olacak 14 Mayıs'a çevrildi.

    'Filistin halkında çok hassas, çok patlayıcı bir durumun geliştiği' uyarısı yapan İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, '70. yıldönümü kutlamaları sırasında çok büyük meydan okumalarla karşılaşacakları' öngörüsünde bulundu.

    Nitekim İsrail ile Mısır'ın tecridi, Hamas'ın kontrolü altındaki Gazze Şeridi'nde cuma gününden itibaren sınırdaki beş çadır kentte toplanılması ve 14 Mayıs'a dek 6 hafta boyunca protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısı yapılıyor.

    Daha önce ABD'li ve İsrailli yetkililer ABD'nin İsrail büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınma tarihi için İsrail'in kuruluşunun yıldönümü olan 14 Mayıs'ı işaret etmişti.

    İsrail'in Hatzerim Hava Üssü'nde pilotların mezuniyet töreni
    © REUTERS/ Amir Cohen
    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    İSRAİL KURULUNCA EVLERİNDEN OLAN FİLİSTİNLİ MÜLTECİLERİN DÖNÜŞ HAKKI İÇİN

    Protestoların amacı, milyonlarca Filistinli mültecinin bugün İsrail sınırları içinde kalan topraklarına geri dönüş hakkına dikkat çekmek.

    İSRAİL'DEN GAZZE TOPRAKLARINDA 'GİRİLMEZ BÖLGE'

    Bunun üzerine Gazze'nin İsrail sınırına bitişik topraklarında 'girilmez bölge' oluşturan İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze sınırına da 100'den fazla sayıda keskin nişancı konuşlandırdı. 

    Ahed Tamimi
    © REUTERS/ Ammar Awad
    İsrailli askere tokat atan Filistinli kıza '8 ay hapis cezası'
    ÇOĞU ÖZEL KUVVETLERDEN, ATEŞ AÇMA YETKİLERİ VAR

    Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan Gadi Eizenkot, ''Özel kuvvetler başta olmak üzere tüm askeri birliklerden çağrılan 100'den fazla keskin nişancı konuşlandırdık. Hayati tehlike durumunda ateş açma yetkileri var'' dedi.

    'BARİYERLERE ZARAR VERDİRTMEYİZ'

    Eizenkot, protestolar sırasında İsrail'e sızma olmasına ya da sınıra diktikleri bariyerlerin zarar görmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
    © AA/ Issam Rimawi
    Abbas'tan ABD Tel Aviv Büyükelçisi Friedman'a: İt oğlu it

    BM'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

    BM'nin Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, tüm taraflara itidal gösterme ve şiddetin tırmanmasından kaçınmak için gerekli adımları atma çağrısı yaptı.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Trump: Kudüs'te ABD Büyükelçiliği'nin açılışına katılabilirim
    'SURİYE YENİDEN HEDEF'

    Bu arada Eizenkot, The Jerusalem Post gazetesine verdiği demeçte de geçen ay bir İsrail savaş uçağının düşürülmesi sonrası Suriye'yi yeniden hedef almaya başladıklarını söyledi.

    İran'ın Suriye ve Lübnan topraklarına tutunduğunu, Hizbullah'ın silahlanmasını desteklediğini kaydeden İsrail Genelkurmay Başkanı, artan tehditlere karşı kararlılıkla çalışmaları, düşmana karşı savaşı kazanmak için üstünlüklerini göstermeleri gerektiğini söyledi.

    Etiketler:
    keskin nişancı, Donald Trump, Gadi Eizenkot, Gazze, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kuzey Kore lideri Kim’in Çin ziyareti
    Kuzey Kore lideri Kim’in Çin ziyaretinden kareler
    Karikatür
    Avustralya, 'Rus diplomatları sınırdışı etme kervanına' katılan son ülke oldu
    İnfografik
    Rus diplomatları sınır dışı eden ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam