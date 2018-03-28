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    Afrin 24 Mart 2018

    'Suriye ordusunun Afrin'e girmesine set çekerek Kürtler büyük hata etti'

    © REUTERS/ Khalil Ashawi
    Ortadoğu
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    Sputnik'e konuşan Suriye'de Kürt İnisiyatifi Başkanı Muhammed Oso, ''Suriye ordusunun Afrin'e girişini ve devlet kurumlarının kontrolünü devralmasını engellemek, Kürtler adına büyük bir hata oldu'' dedi.

    Hasan Nasrallah
    © AFP 2018/ STR
    Hizbullah: ABD, Suriyeli Kürtleri yarı yolda bırakacak
    Suriye'de Kürt İnisiyatifi Başkanı Muhammed Oso, ABD yönetiminin derdinin Suriyeli Kürtleri desteklemek değil, Suriye hükümetinin cihatçılarla savaşını sekteye uğratacak bir güç ortaya çıkarmak olduğunu belirtip Kürtlerin Washington'a güvendikleri için pişman olacaklarını söyledi.

    'AMERİKAN İKİYÜZLÜLÜĞÜ'

    Afrin ÖSO hançer
    © AFP 2018/ Bulent Kilic
    Suriye Dışişleri'nden Türkiye'ye 'savaş suçu' ithamı
    Sputnik'e konuşan Oso ''Afrin'deki durumla ilgili Amerikalıların ikiyüzlülüğünü hepimiz gördük. Suriye halkına yönelik saldırganlık anlamına gelebilecek Türkiye'nin operasyonuna yeşil ışık yaktılar'' dedi.

    'RUSYA DURDURABİLİR'

    'Afrin'deki Kürtlerin, Kürt liderliğinin Amerikalılarla işbirliği yapma kararından git gide daha rahatsız olduklarını' aktaran Kürt İnisiyatifi Başkanı, 'Rusya'nın bu savaşı ve Türkiye'nin saldırganlığını Astana süreci vasıtasıyla durdurabileceğinden' söz etti.

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
    © REUTERS/
    Esad: Dışarıdan saldırı söz konusu olduğunda, Suriye halk güçlerinin Afrin'e gidişi doğal

    'ŞAM VE MOSKOVA YARDIM ETTİ'

    Kürt güçlerinin hala terörist gruplarla savaşmaya devam ettiğini, Kürtlere bu savaş için gerekli silahları başta Suriye ordusunun sağladığını ve PYD'nin Moskova'da temsilcilik açtığını hatırlatan Oso ''Suriye ordusunun Afrin'e girişini ve devlet kurumlarının kontrolünü devralmasını engellemek, Kürtler adına büyük bir hata oldu'' diyerek ekledi:

    Afrin'e giren Suriye hükümeti güçlerine bağlı milisleri Kürt savaşçılar (YPG) karşıladı. 20 Şubat 2018
    © AFP 2018/ GEORGE OURFALIAN
    SANA: Türkiye'nin saldırısına karşı hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı

    'KÜRTLERİ KORUYABİLİRLERDİ'

    ''Ne de olsa Suriye ordusu tüm Kürt bölgelerine girebilir ve eli kulağındaki felaketten Kürtleri koruyabilirdi.''

    'ANKARA, ASLINDA TÜM SURİYE'Yİ HEDEF ALIYOR'

    Burseya Dağı-TSK
    © AP Photo/ Emrah Gurel
    Ebdo: Suriye hükümet güçlerinden 48 savaşçı Afrin'de TSK saldırısı sonucu öldü
    Ankara'nın Suriye'nin kuzeyi için stratejik planları olduğunu, kendi kontrolünde bir bölge oluşturmak istediğini, dolayısıyla operasyonun sadece Kürtlere yönelik olmadığını savunan Oso, ''Bu, gelecekte Şam ile Ankara arasında yeni sorunlar çıkmasına yol açabilir'' dedi.

    Suriye hükümeti, 20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nı pek çok kez sert dille kınadı ve BM'ye şikayet etti.

    Kuzey Suriye'deki Kürt liderliğiyle Şam yönetimi arasında uzun pazarlıklardan sonra sadece Suriye hükümet güçlerine bağlı milislerin Afrin'e girmesi yönünde uzlaşma sağlanabildi.

    TSK-ÖSO harekatında Suriye hükümeti milisleri de onlarca kayıp verdi.

     

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