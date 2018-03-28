Kayıt
21:08 28 Mart 2018
Ankara+ 7°C
İstanbul+ 9°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    PYD

    Rus uzman: Kürt bölgelerinde Suriye Gelecek Partisi’nin kurulması ABD’nin etkili bir hamlesi

    © AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 14

    Ortadoğu uzmanı Grigoriy Lukyanov, Suriye’nin Kürtlerin kontrolündeki bölgelerinde ABD’nin girişimiyle kurulan Suriye Gelecek Partisi’nin Suriye krizinin çözümü ile ilgili müzakerelerde ‘Kürt konusunu’ öne çıkaracak bir enstrüman olacağını belirtti.

    Kamışlı'daki kutlamalarda PYD bayrağı
    © AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
    Ankara ile körebe oyunu mu?: PYD'nin başını çektiği unsurlardan Suriye Gelecek Partisi
    Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Ulusal Araştırma Üniversitesi kıdemli öğretim üyesi ve Ortadoğu uzmanı Grigoriy Lukyanov, Rus basınına konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Lukyanov, “Şüphesiz Amerikalılar uzun bir çalışmanın sonucunu aldı ve şu anda siyasi sürece, seçimlere, ayrıca Cenevre gibi müzakere platformlarına katılmaya yönelik gerçek bir enstrümana sahipler. Yeni parti aslında çeşitli nedenlerle müzakere sürecine yasal olarak katılma imkânı olmayan siyasi güçleri temsil edebilir ve elbette ki hem kendi çıkarlarını, hem de dış siyasi sponsorlarının çıkarlarını savunabilir” diye konuştu.

    Bir siyasi partinin kurulmasıyla Suriyeli Kürtlerin birçok oluşumunu terör örgütü olarak değerlendiren Ankara’yla ilişkilerdeki gerilimin düşürülebileceğine dikkat çeken Lukyanov, Kürtlerin kontrolündeki bölgelerde yeni bir partinin kurulmasının, siyasi arenada Ankara’yı açıkça tahrik etmeyecek yeni bir aktörün varlık göstereceği için Washington’un oldukça etkili bir hamlesi olduğunu ifade etti.

    'COĞULCULUK İDEALLERİNE BAĞLILIKLARINI ORTAYA KOYAN ÖRGÜTLERİN ORTAYA ÇIKMASI YAYGIN BİR EĞİLİM'

    DSG-Rakka
    © REUTERS/ Rodi Said
    Washington Rakka’daki Kürt-Arap çatışmasını nasıl alevlendirdi?
    Rus uzman, “Amerikalıların yeni partiyi kurmaya yönelik yaptıkları uzun çalışma sırasında tam da böyle bir mantık izlemiş olması kuvvetli bir ihtimal. Çoğulculuk ve çoklu etnik yapı ideallerine bağlılıklarını ortaya koyan bu tür siyasi örgütlerin ortaya çıkması şu anda yaygın bir eğilim” ifadelerini kullandı.

    Suriye’de ‘dostane’ bir partiyi kurmak için çaba harcayan ABD’nin bu faaliyetlerle uğraşan ilk ülke olmadığını belirten Lukyanov, “Türkiye bu yönde çok aktif bir çalışma yapıyor.  Türkler Afrin'i ele geçirdikten sonra, Kürtlerin, Türkmenlerin ve Arapların temsil edileceği yerel yönetim organlarının, yerel bir meclisin oluşturulacağını duyurdu” diye konuştu.

    Rus uzman, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ‘sahada’ siyasi partileri kurma çabalarının, ‘Ankara'nın desteği sayesinde güçlenen gruplar da dâhil olmak üzere çok çeşitli ittifakların ortaya çıkmasına’ yol açabileceğini de sözlerine ekledi.

    İlgili konular:

    PYD: Salih Müslim'in serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyoruz
    Yıldırım: Dost bildiklerimizin PYD ile iş tutmasının sebeplerini anlıyoruz
    PYD: Halep'teki bölgeleri hükümet güçlerine teslim etmedik ama aramızda anlaşma oldu
    Etiketler:
    Suriye Gelecek Partisi, PYD, Grigoriy Lukyanov, Türkiye, Suriye, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kuzey Kore lideri Kim’in Çin ziyareti
    Kuzey Kore lideri Kim’in Çin ziyaretinden kareler
    Karikatür
    Avustralya, 'Rus diplomatları sınırdışı etme kervanına' katılan son ülke oldu
    İnfografik
    Rus diplomatları sınır dışı eden ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam