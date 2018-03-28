Rus uzman: Kürt bölgelerinde Suriye Gelecek Partisi’nin kurulması ABD’nin etkili bir hamlesi

© AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN Ankara ile körebe oyunu mu?: PYD'nin başını çektiği unsurlardan Suriye Gelecek Partisi

Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Ulusal Araştırma Üniversitesi kıdemli öğretim üyesi ve Ortadoğu uzmanı Grigoriy Lukyanov, Rus basınına konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Lukyanov, “Şüphesiz Amerikalılar uzun bir çalışmanın sonucunu aldı ve şu anda siyasi sürece, seçimlere, ayrıca Cenevre gibi müzakere platformlarına katılmaya yönelik gerçek bir enstrümana sahipler. Yeni parti aslında çeşitli nedenlerle müzakere sürecine yasal olarak katılma imkânı olmayan siyasi güçleri temsil edebilir ve elbette ki hem kendi çıkarlarını, hem de dış siyasi sponsorlarının çıkarlarını savunabilir” diye konuştu.

Bir siyasi partinin kurulmasıyla Suriyeli Kürtlerin birçok oluşumunu terör örgütü olarak değerlendiren Ankara’yla ilişkilerdeki gerilimin düşürülebileceğine dikkat çeken Lukyanov, Kürtlerin kontrolündeki bölgelerde yeni bir partinin kurulmasının, siyasi arenada Ankara’yı açıkça tahrik etmeyecek yeni bir aktörün varlık göstereceği için Washington’un oldukça etkili bir hamlesi olduğunu ifade etti.

'COĞULCULUK İDEALLERİNE BAĞLILIKLARINI ORTAYA KOYAN ÖRGÜTLERİN ORTAYA ÇIKMASI YAYGIN BİR EĞİLİM'

Rus uzman, “Amerikalıların yeni partiyi kurmaya yönelik yaptıkları uzun çalışma sırasında tam da böyle bir mantık izlemiş olması kuvvetli bir ihtimal. Çoğulculuk ve çoklu etnik yapı ideallerine bağlılıklarını ortaya koyan bu tür siyasi örgütlerin ortaya çıkması şu anda yaygın bir eğilim” ifadelerini kullandı.

Suriye’de ‘dostane’ bir partiyi kurmak için çaba harcayan ABD’nin bu faaliyetlerle uğraşan ilk ülke olmadığını belirten Lukyanov, “Türkiye bu yönde çok aktif bir çalışma yapıyor. Türkler Afrin'i ele geçirdikten sonra, Kürtlerin, Türkmenlerin ve Arapların temsil edileceği yerel yönetim organlarının, yerel bir meclisin oluşturulacağını duyurdu” diye konuştu.

Rus uzman, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ‘sahada’ siyasi partileri kurma çabalarının, ‘Ankara'nın desteği sayesinde güçlenen gruplar da dâhil olmak üzere çok çeşitli ittifakların ortaya çıkmasına’ yol açabileceğini de sözlerine ekledi.