Resmi medya: Cumhurbaşkanı Sisi oyların yüzde 90'ınından fazlasını alarak yeniden seçildi

El Ahram gazetesinin aktardığı ön sonuçlara göre oyların yüzde 92'sini alan Sisi'ye 23 milyon kişi oy verdi.
Devlete ait El Ekber el Youm gazetesi ise Sisi'nin tek rakibi Gad (Yarın) Partisi lideri Musa Mustafa Musa'nın 721.000 oy aldığını yazdı.
KATILIM ORANININ YÜZDE 50'NİN ALTINDA KALDIĞI BELİRTİLDİ
Mısır'da 60 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.
Resmi medya seçime katılım oranının yüzde 50'inin altında kaldığını duyurdu.
Sisi'nin oyların yüzde 90'ınından fazlasını aldığını duyurdu. Seçimlere katılım oranı Sisi'nin zaferini 'meşrulaştırması' açısından oldukça önemli görülüyordu.
Kesin sonuçların pazartesi günü belli olması bekleniyor.
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