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    Mısır'da devlet başkanlığı seçimi

    Resmi medya: Cumhurbaşkanı Sisi oyların yüzde 90'ınından fazlasını alarak yeniden seçildi

    © AFP 2018/ Mohamed el-Shahed
    Ortadoğu
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    Mısır'da resmi medya, devlet başkanlığı seçimlerinin ön sonuçlarına göre mevcut Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin 23 milyon oy alarak tek rakibi karşısında zafer kazandığını duyurdu. Resmi medya Sisi'nin oyların yüzde 90'ınından fazlasını aldığını açıkladı.

    Mısır'da devlet başkanlığı seçimi
    © REUTERS/ Amr Abdallah Dalsh
    Mısır'da devlet başkanlığı seçimi için sandıklar açıldı
    Mısır'da 3 gün süren devlet başkanlığı seçiminde karşısında ciddi rakibi olmayan Sisi'nin 4 yıllık 2. dönemi için rahatça seçileceği yorumu yapılıyordu.

    El Ahram gazetesinin aktardığı ön sonuçlara göre  oyların yüzde 92'sini alan Sisi'ye 23 milyon kişi oy verdi.

    Devlete ait El Ekber el Youm gazetesi ise Sisi'nin tek rakibi Gad (Yarın) Partisi lideri Musa Mustafa Musa'nın 721.000 oy aldığını yazdı.

    KATILIM ORANININ YÜZDE 50'NİN ALTINDA KALDIĞI BELİRTİLDİ

    Mısır'da 60 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

    Resmi medya seçime katılım oranının yüzde 50'inin altında kaldığını duyurdu.

    Sisi'nin oyların yüzde 90'ınından fazlasını aldığını duyurdu. Seçimlere katılım oranı Sisi'nin zaferini 'meşrulaştırması' açısından oldukça önemli görülüyordu.

    Kesin sonuçların pazartesi günü belli olması bekleniyor.

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