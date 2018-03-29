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    Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova

    Rusya: Doğu Guta'daki terörle mücadele operasyonunda sona geliniyor

    © Sputnik/ Ramil Sitdikov
    Ortadoğu
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Doğu Guta'daki terörle mücadele operasyonunda sona yaklaşıldığını söyledi.

    Doğu Guta’yı koruyan Suriyeli kadın savaşçıları
    © Sputnik.
    Doğu Guta’yı koruyan Suriyeli kadın savaşçılar
    Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova "Doğu Guta'daki terörle mücadele operasyonunda sona geliniyor" dedi.

    Zaharova, bölgede yalnızca Duma kentinin militanların kontrolünde olduğunu, sivillerin büyük bir kısmının insani koridorlar üzerinden kentten ayrıldığını belirtti.

    Zaharova, Birleşmiş Milletler'in (BM)  teröristlerden tamamen kurtarıldıktan sonra da Doğu Guta'ya yardım etmesini umduklarını ifade etti.

    Zaharova, Duma kentinin barışçı yolla Suriye ordusuna teslim edilmesi için görüşmelerin devam ettiğini de belirtti.

    'ABD, EL TANF'A AĞIR SİLAH KONUŞLANDIRIYOR'

    DSG eşlik eden ABD özel kuvvetler askerleri Fatisah Rakka Suriye 25 Mayıs 2016
    © AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
    ABD'den İran'a karşı yeni hamle: Suriye'deki Tanf üssüne ilave 200 asker
    "ABD ve müttefiklerinin egemen Suriye topraklarındaki askeri varlığını arttırdığına dair gelen bilgiler endişe verici" diyen Zaharova, El Tanf'ta ağır silah konuşlandırıldığını söyledi.

    Zaharova, Şam-Bağdat otoyolunun da hâlâ kapatılmış halde olduğunu ifade etti.

    ZAharova, Rusya ve Suriye ordusunun Suriye'de sivilleri öldürdüğü, ayırt etmeksizin güç kullandığı yönündeki yalan ve asılsız suçlamaların devam ettiğini, bu suçlamaların görüşmelere ve insanların hayatlarının kurtarılmasına engel olduğunu ifade etti.

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    Etiketler:
    Tahliye, BM, Mariya Zaharova, El Tanf, Doğu Guta, ABD, Suriye, Rusya
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