Rusya: Doğu Guta'daki terörle mücadele operasyonunda sona geliniyor

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova "Doğu Guta'daki terörle mücadele operasyonunda sona geliniyor" dedi.

Zaharova, bölgede yalnızca Duma kentinin militanların kontrolünde olduğunu, sivillerin büyük bir kısmının insani koridorlar üzerinden kentten ayrıldığını belirtti.

Zaharova, Birleşmiş Milletler'in (BM) teröristlerden tamamen kurtarıldıktan sonra da Doğu Guta'ya yardım etmesini umduklarını ifade etti.

Zaharova, Duma kentinin barışçı yolla Suriye ordusuna teslim edilmesi için görüşmelerin devam ettiğini de belirtti.

​'ABD, EL TANF'A AĞIR SİLAH KONUŞLANDIRIYOR'

"ABD ve müttefiklerinin egemen Suriye topraklarındaki askeri varlığını arttırdığına dair gelen bilgiler endişe verici" diyen Zaharova, El Tanf'ta ağır silah konuşlandırıldığını söyledi.

Zaharova, Şam-Bağdat otoyolunun da hâlâ kapatılmış halde olduğunu ifade etti.

ZAharova, Rusya ve Suriye ordusunun Suriye'de sivilleri öldürdüğü, ayırt etmeksizin güç kullandığı yönündeki yalan ve asılsız suçlamaların devam ettiğini, bu suçlamaların görüşmelere ve insanların hayatlarının kurtarılmasına engel olduğunu ifade etti.