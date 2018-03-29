Rusya: Doğu Guta'daki terörle mücadele operasyonunda sona geliniyor

Zaharova, bölgede yalnızca Duma kentinin militanların kontrolünde olduğunu, sivillerin büyük bir kısmının insani koridorlar üzerinden kentten ayrıldığını belirtti.
Zaharova, Birleşmiş Milletler'in (BM) teröristlerden tamamen kurtarıldıktan sonra da Doğu Guta'ya yardım etmesini umduklarını ifade etti.
Zaharova, Duma kentinin barışçı yolla Suriye ordusuna teslim edilmesi için görüşmelerin devam ettiğini de belirtti.
🔴Watch live: Maria #Zakharova holds weekly press briefinghttps://t.co/B0wSVWXbQd— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 29, 2018
'ABD, EL TANF'A AĞIR SİLAH KONUŞLANDIRIYOR'
Zaharova, Şam-Bağdat otoyolunun da hâlâ kapatılmış halde olduğunu ifade etti.
ZAharova, Rusya ve Suriye ordusunun Suriye'de sivilleri öldürdüğü, ayırt etmeksizin güç kullandığı yönündeki yalan ve asılsız suçlamaların devam ettiğini, bu suçlamaların görüşmelere ve insanların hayatlarının kurtarılmasına engel olduğunu ifade etti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)