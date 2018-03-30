‘Doğu Guta’da 36 intihar bombacısı etkisiz hale getirildi’

Haberde, "Doğu Guta sakinlerinin çeşitli insani koridorlar üzerinden çıkmaya başladığı günden bu yana 30 erkek ve 6 kadın intihar bombacısı yakalandı" dendi.
Dört kadının intihar kemerlerini üzerine taktığını, diğer ikisinin de kemerleri çeşitli eşyalara sakladığı aktarıldı.
© Sputnik/ Ramil Sitdikov
'SALDIRILARLA HÜKÜMETİ SUÇLAYACAKLARDI'
Ayrıca teröristlerin, bir çocuğun yanına 5 kiloluk el yapımı bomba yerleştirdiği kaydedildi.
SANA'ya konuşan bir askeri kaynak, "Bu teröristlerin amacı, (militan ve ailelerini taşıyan) otobüslerdi veya sığınmacı kamplarıydı. Bu saldırılardan Suriye hükümeti suçlanacaktı" dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)