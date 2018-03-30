‘Doğu Guta’da 36 intihar bombacısı etkisiz hale getirildi’

Haberde, "Doğu Guta sakinlerinin çeşitli insani koridorlar üzerinden çıkmaya başladığı günden bu yana 30 erkek ve 6 kadın intihar bombacısı yakalandı" dendi.

Dört kadının intihar kemerlerini üzerine taktığını, diğer ikisinin de kemerleri çeşitli eşyalara sakladığı aktarıldı.

'SALDIRILARLA HÜKÜMETİ SUÇLAYACAKLARDI'

Ayrıca teröristlerin, bir çocuğun yanına 5 kiloluk el yapımı bomba yerleştirdiği kaydedildi.

SANA'ya konuşan bir askeri kaynak, "Bu teröristlerin amacı, (militan ve ailelerini taşıyan) otobüslerdi veya sığınmacı kamplarıydı. Bu saldırılardan Suriye hükümeti suçlanacaktı" dedi.