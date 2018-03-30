Fransa: Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon amacımız yok

Reuters'in aktardığına göre Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den bir kaynak yaptığı açıklamada, Fransa'nın Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'in yeniden ortaya çıkma riski gördüğünü belirtti.

Kaynak, Fransa'nın uluslararası IŞİD'le mücadele koalisyonun faaliyetlerinin dışında kalacak şekilde Suriye'nin kuzeyinde yeni bir askeri operasyon amacında olmadığını belirtti.

'FRANSA, TÜRKİYE'NİN MENBİÇ'E YÖNELİK ASKERİ OPERASYONUNUN KABUL EDİLEMEZ OLDUĞU KONUSUNDA ABD İLE HEMFİKİR'

Fransa Cumhurbaşkanlığı kaynağı ayrıca açıklamasında ülkesinin, Türkiye'nin Menbiç'e yönelik herhangi bir askeri operasyonunun 'kabul edilemez' olduğunu savunan ABD ile görüş birliği içinde olduğunu söyledi.

Dün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, "YPG dahil Kürt yetkililere Suriye'nin kuzeyinde istikrar sağlanması için destek sözü verdik. Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve Türkiye arasında arabulucu olabiliriz. Fransa, ABD ile anlaştı, Menbiç'e asker gönderecek" ifadeleri yer almıştı.

Fransız Le Parisien gazetesinin haberine göre de Macron, Elysee'de görüştüğü Suriyeli Kürt heyetine Fransız güçlerinin Menbiç'e hızla konuşlandırılabileceğinin garantisini verdi. Fransa'nın 'Menbiç'e asker gönderme' sinyali, ABD'nin Suriye'den çekileceğini ilan etmesinden hemen sonra gelmişti.

ERDOĞAN: 'YPG'YE DESTEK GARANTİSİ VERDİK', LAFA BAK

Diğer taraftan bugün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa'ya seslenerek "YPG'ye destek garantisi verdik, lafa bak. SDG ile Türkiye arasında arabulucu olabiliriz lafı şayet doğruysa, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır bu. Bizde bir söz var ya gelin güvey olmak filan. Sana böyle bir görevi kim verdi. Bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır bu. Boyunu aşan işlere girme. Türkiye'nin ne zamandan beri terör örgütleriyle bir masaya oturmak gibi bir sorunu var? Siz terör örgütleri ile beraber masaya oturabilirsiniz, ama Türkiye terör örgütleriyle mücadelesini Afrin'de olduğu gibi yapacak. Bu tavrından sonra Fransa'nın hiçbir terör örgütünden, hiçbir teröristten, hiçbir terör eyleminden şikayetçi olma hakkı kalmamıştır" ifadelerini kullandı.