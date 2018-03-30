Rudskoy: Militanların Duma'dan tahliyesi konusunda mutabakat sağlandı

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, militanların ve ailelerinin Doğu Guta'nın Duma ilçesinden tahliyesi konusunda silahlı grupların liderleriyle mutabakat sağlandığını açıkladı.

Rudskoy, "Militanların ve ailelerinin başkent Şam kırsalındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinden en kısa sürede tahliye edilmesi konusunda yasadışı silahlı grupların liderleriyle bugün itibarıyla mutabakat sağlandı" dedi.

'DUMA'DAN SİVİLLERİN TAHLİYESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

Sivillerin Duma'dan tahliyesi konusunda da bilgi veren Rudskoy, Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi'nin yardımıyla sivillerin tahliyesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Rudskoy, "28.495 sivil, Muhayyam el Vafedin yerleşim biriminde açılan insani koridor üzerinden Duma'yı terk etti" diye ekledi.

'40.000'DEN FAZLA SİVİL DOĞU GUTA'DAKİ EVLERİNE DÖNDÜ'

Diğer taraftan Rudskoy'a göre 40.000'den fazla sivil Doğu Guta'daki evlerine geri döndü.

Rudskoy sözlerini şöyle sürdürdü: "Yasadışı silahlı gruplardan kurtarılan bölgelerde barışçıl yaşam yeniden tesis ediliyor. Birkaç gün önce insani koridorlar üzerinden yerleşim birimlerini terk edenler geri dönüyor. Bugün itibarıyla 40.000'den fazla sivil Doğu Guta'daki evlerine döndü."